Colo Colo volverá a la carga por Fabián Orellana si clasifica a la Libertadores

Colo Colo se plantea volver a la carga por el delantero Fabián Orellana, a quien estuvieron cerca de fichar en 2016, en caso de clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.

Según informó El Mercurio, la dirigencia de Blanco y Negro quiere volver a intentar contratar al jugador formado en Audax Italiano si llegan al torneo continental.

Orellana vive un opaco presente en Valencia de España, donde solo registra 80 minutos en la Copa del Rey y donde no ha jugado en la liga española. El jugador no cuenta para el entrenador Marcelino García Toral, quien le avisó antes del inicio de la temporada que no contaba con él.

El puntero quiere un club donde pueda recobrar el protagonismo y en España aseguran que Eibar está a un paso de contratarlo, pero el "Cacique" buscará meterse en la pelea por el seleccionado nacional.