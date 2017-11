Colo Colo ya tiene su alineación para enfrentar a Unión Española por el Transición

Colo Colo ya tiene alineación para enfrentar en un duelo clave a Unión Española, por la duodécima fecha del Torneo de Transición y donde estará en juego el liderato del campeonato nacional.

A pesar de las bajas de Matías Zaldivia, Esteban Paredes y Benjamín Berríos por suspensión, además de Fernando Meza por lesión, Pablo Guede ya definió los nombres para tomar las vacantes que dejaron estos futbolistas.

En la defensa destaca el retorno de Felipe Campos a la titularidad, mientras que Claudio Baeza nuevamente volverá a la última línea para acompañar a Julio Barroso. En tanto, Jorge Araya estará junto a Jaime Valdés en el mediocampo.

En el ataque es donde aún existe una duda. Octavio Rivero será quien tome el puesto de Esteban Paredes, pero Guede aún no decide si será acompañado por Iván Morales o si coloca a Carlos Villanueva para la generación de fútbol.

De esta manera, la oncena de los albos para enfrentar a los hispanos será: Agustín Orión; Campos, Barroso, Baeza; Oscar Opazo, Valdés, Araya, Gabriel Suazo; Jorge Valdivia; Rivero, Morales (o Villanueva).

El "Cacique" tendrá un entrenamiento vespertino el sábado, donde definirán los últimos detalles para el choque con los hispanos.

Jorge Araya: Confiamos en nuestra capacidad

En tanto, el volante Jorge Araya habló en esta jornada en conferencia de prensa y aseguró que confía en la capacidad del plantel para sacar adelante el duelo ante Unión Española.

"Es un partido lindo e importante para nosotros. Si ganamos quedamos arriba en la cima, con Unión. Los jugadores que faltan se resienten, pero hay un plantel muy bueno y confíamos en la capacidad de cada uno de nosotros", manifestó el volante.

Luego comentó que "Unión se agrupa bien atrás, pero nosotros tenemos nuestro fútbol. Estamos muy bien, tranquilos para los 90 minutos y buscando manejar el partido, no ellos".

En cuanto a la cantidad de juveniles que están jugando en el primer equipo, expresó que "es lindo. Se lo han ganado, no es por la regla del sub 20. El profe (Guede) dice que el que juega se lo ganó y eso es gratificante para uno".

"Si me toca jugar lo aprovecharé al máximo, como cada vez que me ha tocado entrar. Trataré de hacer lo mejor en lo que me pida el profe", sentenció.