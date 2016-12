Cristián Gutiérrez: Martín Rodríguez me dijo que se quería ir

En el plantel de Colo Colo Cristián Gutiérrez es uno de los más cercanos a Martín Rodríguez y fue el actual jugador de la selección sub 20 quien confirmó que el nacido en Diego de Almagro tiene toda la intención de emigrar a Cruz Azul.

"Hablé con él, y ojalá que le vaya bien, porque era lo que él quería. Uno siempre quiere más y me dijo que se iba a ir, y le comenté que yo tenía confianza en él", dijo Gutiérrez tras la práctica de la escuadra nacional que se alista para el Sudamericano Juvenil

"Tengo confianza de que le irá bien, y en Colo Colo tenemos jugadores de sobra para suplirlo", añadió.

Ante la inminente partida de Rodríguez, dos son los nombres que suenan en Macul.

Uno es el del flamante seleccionado chileno Angelo Sagal y el otro es el argentino Gustavo Colman, quien tuvo un destacado paso por Turquía y que actualmente milita en Rosario Central.

"No, no tengo nada por el momento. Yo siempre converso con mi representante, y la verdad es que ha sido muy transparente. Mi papá y mi tío me dijeron que de todos lados me quieren, pero no existe nada concreto", comentó Sagal, jugador de Huachipato, a Al Aire Libre en Cooperativa.

En tanto, el agente del trasandino, Daniel Quinteros, comentó a Cooperativa que Colman está a la espera de que se concrete una oferta. "Estamos muy contentos, por la importancia que tiene Colo Colo", dijo.