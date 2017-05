CSyD Colo Colo ante ausencia de hinchas visitantes en Sausalito: La ANFP tendrá que responsabilizarse

El presidente de la Corporación Club Social y Deportivo Colo Colo y también vicepresidente de Blanco y Negro, Fernando Monsalve, criticó la medida de la Gobernación de Valparaíso de impedir la venta de entradas a hinchas visitantes para el partido del domingo en que el "Cacique" jugará con Everton.

El abogado de profesión manifestó su molestia debido a que con determinaciones de esta índole se está "matando" el fútbol y dijo que la ANFP debe responsabilizarse por la situación.

"Cambiaron la Ley de Violencia en los Estadios por un nombre distinto, de Derechos y Deberes, que es exactamente lo mismo, no tienen ninguna facultad los funcionarios", comenzó señalando en diálgo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Siguen determinando estar todos al arbitrio de un gobernador que no tiene idea, o que no le interesa el mundo del fútbol, que no le interesan los hinchas, el espectáculo, y la ANFP es parte de este círculo y tendrá que hacerse responsable", agregó.

"Esto es un espectáculo, una pasión de multitudes, y lo están matando por flojera, por no hacer sus funciones ni haber trabajado nunca seriamente", sentenció.

Colo Colo visita a Everton este domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.