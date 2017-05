Daniel Morón: En Colo Colo es muy difícil sostener a los técnicos sin resultados

El ex portero de Colo Colo Daniel Morón afirmó que es complicado sostener el proceso de Pablo Guede en Colo Colo, pues el argentino fue incapaz de defender la ventaja que tenía al frente del Clausura y cedió el liderato a Universidad de Chile a una fecha del final.

"Me gustaba la propuesta de Guede, tuvo el semestre anterior para traspasar lo que quería del equipo, pero en Colo Colo no se puede pasar un año o dos años y medio como se presentó este campeonato, era muy favorable para Colo Colo y termina perdiendo", señaló en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"A veces los costos se pagan. Si en los primeros meses te pasaron cosas y en los segundo seis meses pasa algo parecido, es un tema de incapacidad. Entiendo que en estos equipos como Colo Colo es muy difícil sostener a los técnicos sin resultados", agregó.

En una línea parecida se manifestó el ex lateral Gabriel "Coca" Mendoza, quien indicó que "Colo Colo no mostró la jerarquía que debía mostrar en casa, con un estadio lleno. No puede ser que las figuras excluyentes -Esteban- Paredes, -Jaime- Valdés, -Julio- Barroso, con tanta experiencia, no saquen a relucir todo eso".

"Se agotó el crédito (de Guede) hace rato. Con la ventaja que llevábamos en el torneo nacional, sin duda alguna; siendo el equipo más popular de Chile, había que tener una jerarquía para aguantarla", finalizó.

Colo Colo está segundo en el Clausura con 26 puntos, a uno de Universidad de Chile y su último rival será Cobresal, el sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT).