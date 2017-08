Emiliano Vecchio explotó contra un hincha de Colo Colo: "Me fui y no ganaste más un torneo"

El volante argentino Emiliano Vecchio tuvo un paso de dulce y agraz en Colo Colo, donde ganó dos títulos pero fue muy cuestionado en el inicio de su travesía en 2013. Ahora, el argentino está sumando minutos en Santos de Brasil, pero no aguantó las críticas de un fanático albo por redes sociales y contestó con todo.

El jugador, que está realizando un tratamiento para superar una lesión en uno de sus aductores, fue cuestionado por el fanático, quien preguntó: "¿Juega bien en Santos? Soy hincha de Colo Colo y en mi club el no hizo lo mismo".

Vecchio no se guardó nada y contestó: "Me fui y no ganaste más un torneo. Dos años elegido el mejor jugador de Chile. En Santos los hinchas son de verdad, no como tú..."

El fanático volvió a replicar apuntando que "¡Se notaba tu falta de juego! ¿Y por exigirle a un jugador que juegue como corresponda soy menos hincha? Llevo 11 años siguiendo a este club. Ojalá que justifiques tu sueldo allá. ¡Éxito!".

Y ante ese cuestionamiento, Vecchio nuevamente sacó la artillería: "Sí, quería jugar en Santos. Mi sueldo es imposible que se justifique. Saludos".

Revisa a continuación el duro encontrón entre Vecchio y un hincha de Colo Colo a través de redes sociales.

Sacando sangre de la médula ósea para colocar en el aductor.. acelerando el proceso de recuperación... Santos ♥️💪 pic.twitter.com/OV37khBkyH — Emi Vecchio- Anabela (@EmiAnabela) 1 de agosto de 2017

Una pergunta... Ele joga bem no santos? Eu sou torcedor do Colo-Colo e no meu clube ele não fez o mesmo — Plebeyo (@chitoGB) 1 de agosto de 2017

Me fui y no ganaste más un torneo.. 2 años elegido mejor jugador de chile... en santos los hinchas son de verdad .. no como vos .. — Emi Vecchio- Anabela (@EmiAnabela) 1 de agosto de 2017

Se notaba tu falta de juego !y por exigirle a un jugador que juegue como corresponda soy menos hincha? Llevo 11 años siguiendo a estr club — Plebeyo (@chitoGB) 1 de agosto de 2017

Se notaba tu falta de juego! Por algo te ojala que justifiques tu sueldo alla

Exito! — Plebeyo (@chitoGB) 1 de agosto de 2017

Si... quería jugar en santos... mi sueldo es imposible que se justifique... saludos — Emi Vecchio- Anabela (@EmiAnabela) 1 de agosto de 2017