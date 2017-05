Esteban Paredes: El plantel está firme y esperando que se pueda dar un milagro

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes aseguró que saldrán a jugar el partido contra Cobresal como una final aunque no dependan de sí mismos para ser campeones, esperando que se dé un milagro en el encuentro entre Universidad de Chile y San Luis para poder lograr la corona.

El atacante lamentó los puntos enredados en la recta final del torneo advirtiendo que "hemos ganado dos partidos de ocho y empatado tres, esos puntos pesan. Uno mira hacia atrás y dice 'puta que la embarramos', estuvimos ahí para lograrlo dos fechas antes. El plantel está firme y esperando que mañana (sábado) se pueda dar un milagro".

"Creo que si se nos escapa la copa de las manos, es porque no lo definimos dos fechas antes. Pensar en eso ya no es necesario, hay que enfocarnos en el partido ante Cobresal", añadió en conferencia de prensa.

El capitán de los albos, además, advirtió que "vamos a agotar todas las chances en esta última fecha, todavía tenemos posibilidades. Si bien, no depende de nosotros, pero vamos a salir a jugar como se hace en una final. Tenemos que ganarla como sea y esperar lo que haga el archirrival".

En cuanto a la sensación que percibe entre sus compañeros, acotó: "Los noto tranquilos, pero hay un espinita que queda. Estamos tratando de borrar todo rápido para poder jugar el partido, que no es fácil, pero teniendo chances vamos a pelear hasta el último".

"Yo estoy tranquilo, todos los partidos los tomo de la misma manera y este es un encuentro que tenemos que ganar y lo vamos a jugar con el alma y el corazón", agregó.

Parades, además aseguró estar "totalmente de acuerdo con la hinchada, yo también soy hincha y duele, pero todavía no está todo dicho, nos queda un partido", añadiendo que "si no se logra va a ser un fracaso, más por todas las chances que tuvimos... Siempre dolerá que el archirrival sea campeón y no nosotros".

En cuando a como se viven este tipo de momentos, aseguró que "hay presión, más allá que no se diga, siempre existe, el jugador la siente y más en esta instancia... Tenemos que tratar de convertir uno o dos goles en los primeros 20 minutos para meter algo más de presión".

De cara al choque que se jugará este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) en La Serena, el ariete aseguró que "nosotros como equipos respetamos a cualquier rival que se nos ponga por delante. Ellos aunque estén descendidos van a jugar por su orgullo".

Su respaldo a Guede

Paredes, además, valoró que Aníbal Mosa ratificará la continuidad de Pablo Guede y se sumó al respaldo para el hoy cuestionado director técnico argentino.

"Me parece que quienes han respaldado a Pablo es gente que sabe cómo trabaja y se maneja en el club. Nosotros estamos conformes y es difícil tener a 30 jugadores contentos porque juegan 11 solamente, pero creo que él nos ha dado las armas y todo lo necesario para ratificarlo dentro de la cancha, algo que no se nos dio en los últimos partidos", expuso.

En cuanto a las culpas del plantel en la recaída del final, apuntó: "Creo que la mayor responsabilidad la tenemos nosotros, somos los que decidimos dentro de la cancha, hace cinco partido íbamos seis puntos arriba de la U y ahora están ellos por delante".

"Esto es culpa de todos, pero nosotros somos los que jugamos y decidimos dentro de la cancha y creo que no lo hemos hecho bien en las últimas fechas, no ha sido acorde a lo que es Colo Colo", complementó.

¿Incentivos?

Paredes también comentó los supuestos incentivos de los que se especula, y además aseguró que Colo Colo está por sobre cualquier persona que hable del club, esto en mención a los dichos de Johnny Herrera del pasado martes.

"La verdad es que en el plantel ni se ha tocado ese tema, lo que diga cada persona nos da lo mismo. En estas instancias, como todos sabemos en el fútbol, aparece lo que han mencionado varios", indicó.

"Nosotros sólo estamos enfocados en el partido de mañana (sábado). Colo Colo está por sobre todos las cosas y comentarios de gente que no es del club", sentenció.

Colo Colo enfrentará a Cobresal en el Estadio La Portada de La Serena, este sábado a las 15:00 horas.