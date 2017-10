Esteban Paredes: "Jamás insulté a Deischler ni le dije alguna grosería"

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes, complicado por un posible duro castigo del Tribunal de Disciplina tras el informe del árbitro del partido contra Deportes Temuco César Deischler, brindó una entrevista al diario La Tercera donde negó haber insultado al juez.

"Primero que todo quiero decir que el informe me parece una vergüenza. Hay muchos errores. El cuarto árbitro Patricio Polic manejó situaciones como la primera amarilla a Benjamín Berríos, que el profe Deischler no se la iba a poner. Se agarra el micrófono y creo que fue influenciado por Polic", expresó.

"Después, viendo el informe, dice que usé un vocabulario ofensivo. Eso jamás fue. Yo jamás insulté al árbitro. En el momento en que cobran el penal y le muestran la tarjeta roja a Oscar Opazo, ahí es cuando me paro del banco y en un tono alto digo '¡pero cómo van a expulsar a Opazo si el del penal fue Matías Zaldivia!'. No estaba reclamando el penal, solamente estaba reclamando la expulsión de Opazo", continuó.

"Y ahí es cuando viene el señor Polic y me dice 'anda a sentarte o si no te voy a expulsar'. Yo le digo 'pero no estás viendo que está expulsando a Opazo'. Me vuelve a decir 'anda a sentarte o te voy a expulsar'. Y hay otro error. En el informe dice que el primer asistente también le dice de los insultos, pero el primer asistente estaba a veinte o treinta metros de la situación donde estábamos nosotros".

Enfatizó en que Edson Cisternas, el primer asistente, estaba lejos de donde estaba la banca de Colo Colo.

"Claro. En el informe sale que el primer asistente le dijo y jamás le pudo haber dicho, si estaba como a treinta metros y no escuchó nada. Y eso fue todo lo que hice. Yo jamás insulté a Deischler, jamás le dije ninguna grosería. En algunas otras ocasiones cuando me han expulsado sí le he reconocido al Tribunal de Disciplina que dije algo grosero. Si mal no recuerdo, el año pasado a Roberto Tobar le dije algo grosero y lo reconocí, sin ningún problema. Pero no voy a reconocer algo hoy donde no dije nada ni insulté a nadie. Aparte, él me amenaza diciendo 'dímelo a mí, dímelo a mí'… Y qué le iba a decir".

Críticas a Polic

Consultado por quién lo amenazó, respondió: "Polic. Yo le digo 'estuviste influenciando todo el partido' y me decía 'pero dímelo a mí, te voy a expulsar, te voy a echar cagando'. Ahí es cuando viene y me expulsa el profe Deischler y le digo 'pero por qué me expulsas, si no te he dicho nada'".

Puntualizó que eso ocurrió en el momento del primer penal. "Claro. Ahí es cuando viene el profe y le dice de todo, a lo mejor se confundió con él, con el profe Octavio Manera".

Paredes agregó sobre la posibilidad de perderse el resto del torneo que "la verdad me parecería muy raro que me dieran las cuatro fechas que quedan. No hay imágenes donde yo salga diciéndole al profe groserías o todo lo que dice el informe. Tengo claro que es la palabra de ellos contra la mía, pero uno cuando es castigado en todo ámbito tiene que tener pruebas, tiene que tener imágenes. Y en este caso no hay ninguna".

Además, aseguró sobre su actitud de o querer dejar la banca cuando fue expulsado que "lo que pasa es que pensé que había expulsado a Manera. Por eso no me voy del banco".

En cuanto a si habló con Deischler para entregarle su versión, señaló que "no, porque después de que me expulsa me voy a los camarines. Ni siquiera vi el penal. Me quedé todo el rato en el vestuario. No pude hablar con él, no lo vi más. Incluso, te voy a decir más, durante el partido intercambiamos palabras en referencia a una falta que me hicieron que él me dijo que no la había visto porque justo lo habían tapado. Y nos llevamos de muy buena manera dentro del partido. Después en la banca yo estaba incluso más relajado. Entonces cómo lo iba a insultar".

"Me parece muy raro lo de Patricio Polic, pero bueno, todos sabemos el prontuario, por decirlo así, que tiene Polic. Tuvo un protagonismo excesivo. Manejó el partido", agregó.

Sobre si Polic complicó el arbitraje de Deischler, Paredes sostuvo que "no sé, yo creo que lo complicó. Ahora, igual me parece un poco raro el tema. La verdad, Pato Polic se está por retirar ahora a fin de año y el señor Enrique Osses lo manda a estos partidos que son importantes. Creo que se deberían manejar mejor estas situaciones en las que se está peleando el campeonato. Mandan un cuarto árbitro en cuya trayectoria ha perjudicado a varios equipos".

"No sé por qué no lo mandan a un partido donde no se esté peleando nada. No entiendo por qué lo mandan a un partido tan decisivo, tan importante. Ahora no sé si es por abaratar costos, ya que Patricio Polic es de Concepción y queda al lado de Temuco, no sé. Yo invitaría a trabajar más en ese tema para así no llegar a estos problemas tan graves.

En cuanto a si de ser suspendido, se sentiría responsable en caso de que Colo Colo no ganara el título, esta fue la respyuesta del ariete.

"No, responsable para nada, porque nada hice, me entiendes. Para nada. Espero que el Tribunal tome sus medidas, que sea imparcial. Ya lo dije, cuando hay pruebas contra un inculpado está bien castigado, pero cuando no hay y te castigan, eso es injusto".