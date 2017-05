Fernández: Si faltara buen nivel en el torneo otros equipos no le podrían ganar a Colo Colo

El volante de Colo Colo Ramón Fernández defendió el nivel del Torneo de Clausura y comentó la recta final, donde el cuadro "popular" tiene la primera opción al título, siendo líder con 22 puntos a falta de tres partidos.

"A mi entender el torneo no es malo, depende de cómo lo mire cada uno y qué clase de fútbol le gusta ver. Si un equipo saca mucha ventaja dirían que es aburrido el torneo porque salió campeón cuatro fechas antes y si no les gusta este torneo dirían que es aburrido", comentó.

"Si no hubiese un buen nivel, los otros equipos no le podrían ganar a Colo Colo con los jugadores que tiene. Se paran de igual a igual y nos quieren ganar, si no hubiese nivel en los otros equipos, ya seríamos campeón", agregó.

Luego, el ahora chileno complementó que actualmente "el fútbol está muy parejo. En otras épocas era muy difícil ganar de visitante, hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera. A mi entender es lindo el campeonato, siempre es bueno pelear los torneos. A mí me gusta que sea competitivo".

"Colo Colo ha demostrado pasajes en que ha sido muy superior al rival y muy pocos equipos nos han superado futbolísticamente, nos han ganado por circunstancias del partido. Colo Colo es el que mejor jugó", apuntó.

¿Hay autocrítica?

Fernández también habló sobre las opciones de los "albos" al título en un certamen en el que no se han podido afianzar en la parte alta de la tabla.

"Tratamos de sacar adelante cada partido y de ver en qué posición estamos. En todo lo que va de torneo, solo una vez, cuando perdimos con Iquique, no estuvimos primeros y tratamos de sobrellevarlo. Hoy nos toca estar primeros con una ventaja mínima y la queremos aprovechar ganando, no queda otra".

"Siempre hay autocríticas, más en un equipo tan grande como es Colo Colo. Todos pensaban que éramos campeones a la cuarta fecha por como se empezó el torneo, pero el fútbol está parejo y ha pasado en otro momento que el que menos se pensaba fue campeón. Siempre hay autocrítica, cosas por mejorar, tratamos de hacerlo y lo importante es que estamos ahí, lo tenemos en la mano", argumentó.

Los torneos se definieron al final

Luego de descartar que el "Cacique" sufra un "bajón", el ex U. de Chile manifestó que buscarán cuanto antes cerrar el título: "Sabemos que ganando el fin de semana nos quedarían dos finales más, pero también creo que fue la tónica de casi todos los torneos que se dieron, que se definió al final. Es bonito para la gente".

De cara al choque con Everton, el volante dijo que éste es el primero de tres desafíos y rechazó que sea más complicado jugar como visitantes. Además, dijo que Esteban Paredes no se quiere perder el cotejo, pero no lo sabrán hasta que los médicos digan la última palabra.

Colo Colo enfrenta a los "ruleteros" este domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Sausalito, por la fecha 13.