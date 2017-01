Fernando Meza fue presentado en Colo Colo: Mi expectativa es ganar todo lo que juegue

Fernando Meza, nuevo defensa de Colo Colo procedente desde Necaxa, fue presentado este viernes como último refuerzo de los albos para este semestre y conversó con los medios sobre su arribo, destacando que fue la posibilidad de jugar Copa Libertadores lo que lo motivó su fichaje y que su expectativa es ganar todos los títulos posibles.

"Cuando me dijeron si quería venir a jugar Copa Libertadores no lo pensé un minuto y vine. Mis expectativas es ganar todos los campeonatos que dispute", declaró desde el Estadio Monumental.

Meza, quien estuvo acompañado por el director deportivo Oscar Meneses, también se refirió al rol que asumirá en el plantel, recalcando que "vengo a competir y a ganar un puesto. Ya es decición de Pablo Guede quien juega y quien no. Si juego campeonato y Libertadores aún no lo sé. No depende de mi, vengo por tres años".

Sobre sus cualidades, indicó que "la verdad es que me acomodo en cualquier puesto de la defensa, porque he jugado en todos. Por lo que propone Pablo, sé que soy un jugador importante para él. Puedo cumplir con los requisitos que solicita, ya lo he hecho ya", recordando su trabajo cuando fue dirigido por su compatriota en Palestino.

En la misma línea, valoró lo que aprendió con Guede en el cuadro "árabe". "Él me hizo ver el fútbol diferente. Estoy convencido que lo que él propone es la mejor forma de ganar los partidos".

Finalmente, expresó llegar "con mucha tranquilidad y felicidad, mentalizándome para el partido importante del miércoles ante Botafogo", y aseguró que Colo Colo avanzará muchas más fases en la Copa Libertadores.