Fernando Monsalve: Colo Colo es grande y debe enfocarse en el partido del domingo

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Fernando Monsalve, habló sobre el atribulado presente del cuadro "popular" y señaló que es necesario poner el foco en lo que será el próximo desafío, ante Unión Española.

En medio de la polémica del "Cacique" con los árbitros, que tendrá una resolución este martes por la noche en el Tribunal de Disciplina, Monsalve apuntó a que el informe del juez César Deischler es solo una de las voces sobre lo ocurrido en Temuco.

"No me quiero adelantar, porque las pruebas las prepara el abogado, -pero- entiendo que no es solo el informe del árbitro una palabra, en ese lugar se encontraban distintos jugadores y personas, veremos qué pasa", sostuvo a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Entendemos que Colo Colo es grande, los jugadores son grandes, tendrán que entender y enfocarse en el domingo luego de lo que pase en la tarde", comentó el abogado de profesión.

Colo Colo enfrentará el domingo al líder del Torneo de Transición, Unión Española, desde las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.