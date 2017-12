Fernando Monsalve: Hay que agotar todas las posibilidades con Lucas Barrios

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Fernando Monsalve, afirmó que Blanco y Negro debe agotar todas las opciones para buscar el fichaje del paraguayo Lucas Barrios, quien acusó que el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, no lo quiere en el club.

"Creo que tienen que intentar todos los caminos posibles con un jugador de esa envergadura y con esa identificación con nuestro pueblo colocolino. No creo que viajar a Buenos Aires a conversar con él sea algo inaudito, muy por el contrario", indicó a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Por el cariño que el propio Lucas ha manifestado puede haber una posibilidad y hay que agotar todas las posibilidades, no me parece que Blanco y Negro no agote todas las posibilidades", insistió el dirigente de la Corporación.

De acuerdo a la información de Cooperativa, Aníbal Mosa realizará una llamada al ariete paraguayo y "de ser necesario viajará a conversar con el jugador".