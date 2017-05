Gonzalo Fierro: Jugar al mediodía sin público visitante creo que no es bueno

El jugador de Colo Colo Gonzalo Fierro criticó la polémica determinación de la Gobernación de Valparaíso que decidió que se juegue sin hinchas visitantes el duelo de este domingo ante Everton, en Sausalito.

"Tener estadios tan lindos en nuestro país al final perjudica. Tienes estadios para 20 mil personas y aforos de 10 mil. Jugar al mediodía sin público visitante, creo que no es bueno", indicó.

Además, el jugador reconoció que el compromiso es el más complicado que tiene el "Cacique" en la recta final del Clausura, donde son líderes, pero pueden llegar al día del pleito fuera de este puesto de privilegio.

"En el papel, por ser visitantes, este partido parece el más difícil. Everton es un equipo complicado, vamos a jugar en su casa y lo vienen haciendo bastante bien", comentó.

"Everton matemáticamente todavía puede ser campeón. Para nosotros es una final", lanzó Fierro.

El ex Flamengo también destacó que el cuadro "popular" depende de sí mismo para ser campeón: "Lo que haga la U o los otros equipos no nos afecta", sentenció.

"Es entretenido que cinco equipos estén peleando el título. Para mí se va a definir en la última fecha", vaticinó sobre la recta final del certamen.

Tras adelantar que Esteban Paredes y Jaime Valdés "van a hacer todo lo posible por estar", el multicampeón con los "albos" dijo que su idea es terminar la carrera en Pedrero, pese a que no tiene fecha definida: "Me queda contrato, mi idea es retirarme acá, no me veo jugando en otro lugar. Vivo el día a día. No he pensado en el retiro".

Por último pidió una despedida para Humberto Suazo: "Humberto ganó mucho acá y sería lindo que se le hiciera una despedida. Sería lindo para él y para todos".

Colo Colo visita a Everton el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Sausalito.

La decisión de la FIFA sobre Messi

Gonzalo Fierro también tuvo tiempo de referirse a la determinación del Comité de Apelación de la FIFA, que le levantó la sanción a Lionel Messi en las Clasificatorias a Rusia 2018.

"Es Messi. ¿Si me hubiera pasado a mí? 10 fechas me tiran", ironizó.