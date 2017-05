Guede: Pido perdón a los hinchas y trabajaremos más duro para ilusionarlos

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, le mandó un mensaje a los fanáticos de Colo Colo tras perder el título del Torneo de Clausura, pidiendo perdón tras ceder el trofeo del campeonato nacional a Universidad de Chile y asegurando que trabajarán "más duro" en el próximo semestre.

En conferencia de prensa tras la victoria por 3-1 sobre Cobresal en La Serena, Guede manifestó que pedía perdón a los fanáticos por "no darles una alegría en este semestre, pero estamos con más fuerzas que nunca para que en el semestre que viene podamos darles la alegría que se merecen".

Aseguró que "estamos tristes. Son estas cosas que tiene el fútbol y hoy nos tocó a nosotros. Me quedo con la gente, que es impresionante. Lo destaco porque la cantidad de hinchas que se desplazó hasta acá y el apoyo que tuvimos durante todo el partido, además de quedarse gritando... este club lo hacen grande los hinchas".

Además, manifestó que "autocrítica hago y mucha. Soy el primero que me criticó cuando las cosas no salen como uno quieren. Todo lo que pueda decir puede sonar a excusas. Pudo pasar un montón de cosas, tanto en los partidos como fuera de la cancha, que te terminan normando".

"A la gente no se le compra con palabras, sino que con hechos y trabajo. A partir del día que volvamos trabajermos duros con el equipo que seamos capaces de armar e ilusionarlos otra vez con el juego del equipo. No hay otra forma de ilusionar a la gente. La gente es maravillosa. Lo de hoy me colocó los pelos de punta", complementó.

Colo Colo volverá a los trabajos el viernes 24 o el lunes 26 de junio, para preparar el Torneo Transición 2017, donde los albos buscarán el título el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2018, además de comenzar a disputar la Copa Chile, donde defienden el título.