Haitiano víctima de agresión fue invitado al Monumental: "Colo Colo es algo muy grande"

Louis Fidner, ciudadano haitiano agregido en mayo por un compañero de trabajo en el Terminal Pesquero de Lo Espejo, apoyó este sábado a Colo Colo en el partido ante Universidad de Concepción.

Según informó el Club Social y Deportivo Colo Colo en su sitio web, Louis Fidner estuvo presente en el Estadio Monumental acompañado por su familia y otros personeros, entre ellos el embajador de Haití en Chile, Carl B Raymond.

"Siento que Colo Colo es algo muy grande y hay muchas cosas que me han pasado durante esta tragedia, me sentía muy solo en el hospital, pero acciones como estas me han hecho sentir mucho mejor", indicó Fidner.

El CSD Colo Colo comentó que con este tipo de actividades, la entidad se compromente "para seguir trabajando conjuntamente por la integración" de extranjeros al club.