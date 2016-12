Históricos de Colo Colo: Sería un retroceso para el club que se vaya Pablo Guede

Marcelo Espina y Pablo Contreras, ex jugadores históricos de Colo Colo, hablaron este viernes con Al Aire Libre en Cooperativa respecto a Pablo Guede y la posible opción que tiene de partir a Málaga de España, asegurando que desean que continúe en el club.

Espina expresó que "no es tan fácil llegar al fútbol europeo. Incluso a Sampaoli le costó llegar. Se barajó su nombre en un montón de clubes y terminó recalando en Sevilla. Todos los entrenadores quieren llegar a Europa, pero no es tan fácil".

"Obviamente que capacidades tiene, pero no significa que por eso salgan las cosas bien. Hay muchos entrenadores capaces, pero por otras circunstancias no les va bien. Hay que ver si la oferta existe y esperar", dijo el ex capitán del 'Cacique'.

Contreras, por su parte, manifestó que "claramente sería perjudicial para el club, por todo lo realizado en el semestre. No comenzó muy bien, pero terminó con la obtención de la Copa Chile".

"Sería un retroceso para el club y sería muy complejo encontrar un entrenador que le dio nuevamente una mística a Colo Colo, que recuperó buena parte del funcionamiento del club y que sacó jugadores de la cantera, algo que no se vio en los últimos tiempos", argumentó el ex zaguero.

"Ojalá que no sea cierta la oferta y que opte por quedarse acá. Me imagino que en un futuro no muy lejano, siendo un gran entrenador, tendrá una opción de dirigir en Europa", prosiguió el ex jugador de Olympiacos de Grecia.

La partida de Martín Rodríguez

En tanto, ambos ex deportistas dieron su parecer sobre la probable partida de Martín Rodríguez a Cruz Azul de México, aunque tuvieron dispar parecer sobre el hecho.

El otrora defensor albo manifestó que "como fanático del club me hubiese encantado que se quedase, producto de lo que se viene, tanto en el ámbito nacional como internacional. Se precisan de este tipo de jugadores que realmente mostró un buen nivel en el último torneo, principalmente. Es un gran jugador que se ganó merecidamente la posibilidad de que existan otros clubes interesados en él".

"Sería una pena dejar partir a un jugador con una proyección tremenda, pero tampoco se le pueden cortar las alas a este tipo de futbolistas, que aspiran a subir su nivel deportivo. Si en términos económicos le ayuda, mucho mejor para el deportista", cerró Contreras.

En tanto, el ex mediocampista de Racing de Santander manifestó que "es un chico joven de 23 años, pero no significa que no pueda partir. Si es una posibilidad para él y el club buena, no tiene nada de malo".

"Cambiaría un equipo que pelea títulos como Colo Colo por otro de características similares e iría a una muy buena liga. Deportivamente, Cruz Azul es una muy buena institución y si a Colo Colo le cierran los números no lo veo nada de mal", sentenció el ahora comentarista de la cadena ESPN.