Intendente de Antofagasta contó su versión del incidente con Aníbal Mosa

El flamante intendente de la Región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, entregó su versión de los hechos en los que se vio involucrado en el Hotel Diego de Almagro, donde fue increpado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, incidente que terminó con la detención del dirigente durante tres horas.

La flamante autoridad (lleva apenas dos días funciones) explicó que "hubo un altercado del ciudadano por quien usted me consulta (Mosa) con el personal del hotel. Yo estaba haciendo mi ingreso formal, totalmente ajeno a la situación, y había requerimientos que el hotel no podía ser satisfacer. El bar estaba ya cerrado y los funcionarios le decían eso".

Tras lo cual, dice Díaz, hubo ofensas de parte de Mosa a los funcionaros.

"Hubo dichos que queremos erradicar. Una de las personas era de otra nacionalidad y hubo dichos que en mi opinión y en mi educación no corresponden, sobre todo a extranjeros y sobre todo acá en la Región de Antofagasta, donde la inmigración es un tema tan importante", contó.

Luego de aquello, Díaz se cruzó directamente con Mosa en el ascensor, lugar donde se produjo un altercado por el cual el dirigente de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo fue detenido.

"Luego nos cruzamos en el ascensor y en el piso tres hubo acciones de fuerza hacia mi persona, y quiero ser claro: Hoy yo soy una autoridad nombrada por el Presidente Sebastián Piñera, por lo que hice una denuncia a la Fiscalía y por la cual me tomaron declaración hasta las cuatro de la mañana", indicó.

"Mosa me increpó y me dijo durante todo el altorcado 'y vos quien eres'. Yo le dije 'soy el intendente de la Segunda Región', y no hay abuso de poder en decir eso. Él estaba en un estado que no me corresponde señalar", contó Díaz, quien evitó decir que Mosa estaba ebrio.