Iván Morales tras firmar millonaria cláusula con Colo Colo: Quiero ganarme un puesto

Con menos de 10 partidos en el profesionalismo, el joven delantero Iván Morales renovó su contrato con Colo Colo hasta 2022 y lo hizo firmando una cláusula de salida de cinco millones de dólares.

Ante eso, el seleccionado sub 20 dijo que espera rendir en el equipo albo y expresó que quiere hacerse un lugar como titular.

"Quiero entrar de lleno, ganarme un puesto, trabajando duro día a día para sumar minutos", comentó el joven nacido en Linares en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Morales dijo que antes de sumarse a la concentración de la selección juvenil tuvo una pequeña conversación con Pablo Guede.

"El me habló, me deseó lo mejor y me dijo que si me tocaba estar, que lo hiciera de la mejor manera", contó.

Uno que asoma como opción para sumarse a los albos es Benjamín Vidal, quien ya fue dirigido por Guede en Palestino.

No obstante, el zaguero, en su llegada a Santiago tras la gira del equipo de colonia por Medio Oriente, dijo desconocer del interés desde Macul.

"No tengo idea, vengo recién llegando. Quiero descansar llegar a lacas ay solo descansar", comentó.