Jaime Pizarro: No creo que las políticas del club deban ser para una parte de la hinchada

El director de Blanco y Negro Jaime Pizarro conversó este martes con Al Aire Libre en Cooperativa, en la previa del choque entre Palestino y Colo Colo, y manifestó que las políticas de precios no deben beneficiar a "una parte de la hinchada", sino que a todos los fanáticos del club.

"Lo central es que cuando se estructuren políticas deben ser aprobados previamente. No creo que deba ser solamente para una parte de los hinchas que uno debe generar estas políticas, sino que para toda la gente que quiera ver al club", dijo Pizarro.

Luego manifestó que "es posible que haya partidos donde no sean necesarios generar estas estructuras de beneficios, porque van a estar siempre cubiertos y la demanda así lo señala. Pero hay otro tipo de partidos y otros hinchas o simpatizantes que no pertenecen a un espectro del club y quieren estar presentes viéndolos en el estadio".

En cuanto a su actual relación con Raúl Ormeño, ex compañero de Pizarro en los albos y actual asesor deportivo del club, manifestó que es "una de las personas con las que tengo más cercanía y con quien compartí largos períodos. Si yo criticara esos períodos, me criticaría solo. No sé bajo qué lógica pudo surgir (un problema), de hecho con Raúl tengo una excelente relación, como siempre la he tenido".

"Hasta conversé con él y se notó sorprendido. No hay más que eso y no le atribuyo mayor importancia. Hay algunas personas que quizás hicieron una crítica más allá en circunstancias que nunca lo he hecho y además es una persona a la cual le tengo mucho aprecio", agregó.

Respecto a la polémica por la renovación de Esteban Paredes, Pizarro comentó que su sector se abstuvo en la votación porque "se carecía de información. No formamos parte de la comisión de fútbol donde se establecieron los acuerdos. No conocíamos los contratos y simplemente fue eso. No hay una situación particular con el jugador, es simplemente el proceso que se debe hacer de manera diferente".