Jorge Valdivia: Es lamentable la baja de Paredes, perdemos a nuestra referencia de ataque

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia lamentó la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP de aplicarle dos fechas de castigo a Esteban Paredes, quien no podrá jugar en los duelos claves ante Unión Española y Everton, aunque aseguró que era esperable que así sucediera.

"Era algo bien probable que se le castigara y lo recibimos de una manera lamentable, llevándolo al campo de juego, porque perdemos a nuestro hombre de referencia (en ataque) y el capitán del equipo", respondió a la pregunta de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es una baja importantísima para todos nosotros, pero asumiendo la ausencia de Esteban debemos buscar variantes para reemplazarlo en el partido del domingo", agregó.

Respecto a los posibles reemplazantes de Paredes en el ataque, aseguró que "Esteban tiene características que Octavio (Rivero) e Iván (Morales) no tienen. Es una referencia dentro del área, un jugador que en cuestión de segundos te puede hacer un gol, pero ellos son de características diferentes. Hoy reemplazarlo es muy complicado, pero debemos saber que no estará ante Unión Española ni Everton".

"Cuando sufres la ausencia de Paredes y a eso le sumas la baja de Fernando (Meza) por todo el campeonato, además de Matías (Zaldivia), es complicado porque venían haciendo un campeonato excelente, complementándose atrás", agregó.

Ante esto, el seleccionado nacional le envió un mensaje a quienes les toque entrar. "Los demás deben estar preparados porque esto es Colo Colo y entrenan para jugar. Deben saber la importancia que es estar en este club y deben estar capacitados para afrontar los desafíos".

Consultado sobre si existe una persecución contra el club, aseguró que "cuando hay cosas puntuales como citaciones a Colo Colo por cánticos de la barra o diversas situaciones que han pasado y que a otros clubes no se les cita uno puede pensar que hay diferencias a la hora de juzgar, como lo que me sucedió a mí cuando declaré después del partido con Iquique. La tendencia es que digamos por qué a nosotros sí y otros no, y ahí aparece la palabra persecución".

"Después están los criterios que puedan tener los árbitros, resumiendo un poco lo que vengo diciendo creo que debemos dedicarnos a jugar, si hay una persecución hay gente en el club que debe definir si existe o no", agregó.

En cuanto a los arbitrajes durante el torneo, prefirió ser cauto en su opinión. "Hay decisiones de los árbitros que son malas, pero otras muy buenas, son cosas puntuales. Si hay o no persecución no lo definiremos nosotros, prefiero dedicarme a entrenar y a nivel grupal debemos enfocarnos en mejorar para lograr el objetivo", expuso.