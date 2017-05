Jorge Valdivia regala entradas para el duelo de Colo Colo con Antofagasta

El volante nacional Jorge Valdivia está realizando un sorteo en redes sociales para los fanáticos que quieran asistir al partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, por la penúltima fecha del Torneo de Clausura.

A través de su cuenta de Instagram, Valdivia anunció esta "sorpresa" para los fanáticos colocolinos: "Como el campeonato chileno está en la recta final, con nuestros amigos de Under Armour Colo Colo vamos a regalar una entrada doble al palco Under Armour del Estadio Monumental para apoyar al equipo contra Antofagasta".

Para participar en este concurso hecho por el mediapunta formado en el "Cacicque", debes entrar ingresar acá.

El trascendental choque entre albos y "pumas" se jugará este domingo, a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio Monumental, en paralelo al duelo entre O'Higgins y Universidad de Chile.