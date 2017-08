Leonel Herrera: "Duele que te castiguen por defender a Colo Colo"

Leonel Herrera, reconocido como uno de los mejores defensas de Colo Colo, equipo con quien alzó seis veces el título del campeonato nacional, no podrá jugar en el combinado albo de "Todos los Tiempos" tras ser apartado por sus mismos compañeros. La razón: Culpó a Pablo Guede de ser el responsable de perder el Torneo de Clausura.

"Es cierto, me castigaron con un año sin poder jugar los días lunes, tras declarar que perdimos el campeonato pasado por culpa de Guede", confirmó Herrera a La Cuarta.

Lizardo Garrido y Luis Hormazábal fueron los encargados de comunicarle a su compañero la sanción.

"Lo que más me duele es la forma, porque ahí se juntaba un grupo de amigos a compartir y recordar, y eso me lo quitaron. Y a mi edad (68 años) es como sacarme del fútbol para siempre", afirmó.

"Es sumamente doloroso que limiten tus opiniones. No es justo, por último si alguien me dijera que estoy equivocado, que no se perdió el título por culpa de Guede. Duele que te castiguen por defender a Colo Colo y que te dejen casi de por vida sin jugar", remató.

Raúl Ormeño: Nosotros ponemos las reglas y una es respetar a Colo Colo

En contacto con Al Aire libre en Cooperativa, el histórico en la tienda alba y ahora asesor de Blanco y Negro, Raúl Ormeño, defendió la medida y explicó las reglas por la que se rige el equipo que también integra.

""Colo Colo de Todos los Tiempos" lo manejamos tres o cuatro compañeros y lo llevamos manejando 24 años. Nos juntamos para disfrutar un día lunes en la tarde, pasarlo bien, reírnos... y si hemos sancionado a Leonel en algún momento, porque lo sancionamos nosotros. Colo Colo no tiene que ver en nada, es una sanción de grupo", dijo.

"Hizo declaraciones, nosotros ponemos las reglas y una de ésas es que tratemos de respetar a Colo Colo. Cuando atacas a Pablo Guede o a mí, el grupo lo va a sancionar, es una cosa interna de 25 jugadores que somos", agregó.

Ormeño también aclaró que cada ex jugador puede opinar con libertad, pero enfocado en lo futbolístico, "con argumentos valederos, no contra la persona. Estamos en Colo Colo, nos facilitan las canchas, vestuarios, dan ropa, y ¿vamos a hablar de Colo Colo?", cerró.