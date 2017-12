Lucas Barrios cerró la puerta al regreso a Colo Colo: Aníbal Mosa no me quiere en el club

El delantero paraguayo Lucas Barrios aclaró que su llegada a Colo Colo no está lista e incluso cerró la puerta a su regreso luego de confesar que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no lo quiere en el club.

El mundialista comentó en diálogo exclusivo con Al Aire Libre en Cooperativa que es jugador de Gremio hasta el 1 de enero y quiso esclarecer algunas noticias que aparecieron en la prensa nacional sobre un supuesto acuerdo entre él y el "Cacique".

"Salgo a aclarar esto para que la gente sepa la verdad. Uno es jugador y se encariña con el club, Quiero decirle a la gente que basta que se mienta de esta manera, que ya estoy cerrado", lanzó este miércoles para luego relatar en detalle la situación.

"El 23 de diciembre me llamó Pablo Guede y le dije que Aníbal Mosa dos veces me dejó con los papeles en la mano, el 2015 y el 2016. De la única manera que vuelva al club es que me llame el presidente y me dé -a conocer- el interés, que él me quiere", recordó.

"Le agradezco a Pablo que me haya llamado, pero no es la forma de manejarse con un jugador que quiere al club, que la gente lo está esperando y acaba de quedar libre. La forma es manejarse de otra forma", prosiguió.

Barrios declaró que por parte de Blanco y Negro se comunicó el director Pablo Morales con su representante pidiendo "que yo haga la propuesta al club para volver a Colo Colo".

"Me duele cuando lo confirman y me duele que le mientan a la gente cuando lo único que debía hacer el presidente era llamarme y decir Lucas, queremos que vengas", aclaró.

Escucha las palabras del delantero con Al Aire Libre:

Los detalles

"Le dije a Pablo Guede que dos veces Mosa me dejó con los papeles en la mano. Cuando contrató a -Humberto- Suazo, siempre dije que era respetable al ser un ídolo del club; después nunca me llamó y hoy, por tercera vez, le dije a Pablo que me llame Mosa. La única manera que vuelva al club es que él muestre el interés que me quiera", continuó Lucas Barrios.

En ese sentido, el seleccionado guaraní reiteró que todo pasa por el desinterés de Mosa y "es difícil llegar así a un club, donde el presidente no es capaz de cerrar algo con un jugador que hace nueve años dejó al club y siempre quiso volver".

"Lo doy por cerrado, porque es imposible ir al club sin que el presidente te quiera, es imposible. Que no le mientan a la gente, que diga que no me quiere contratar y listo", lanzó.

"Que no se le mienta a la gente, basta con el circo de que Lucas Barrios vuelve y ya no lo quiero...", apuntó.

"Cerré puertas a muchos clubes y le dije a mi empresario -que solo- Colo Colo, y que pasen estas cosas, duele. Hoy le cierro la puerta a volver a Colo Colo por lo que estoy diciendo (...) Es imposible hablar con Aníbal, nunca me quiso", remató.