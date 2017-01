Marcelo Espina: Pedro Morales es un futbolista de mucha jerarquía y calidad

El ex jugador y capitán de Colo Colo Marcelo Espina alabó las cualidades del último refuerzo del "Cacique", Pedro Morales, pese a que dijo desconocer en profundidad sus últimas actuaciones en Vancouver Whitecaps.

"Hace rato que no lo veo, pero por lo que recuerdo de él, es un buen futbolista. Es un enganche, el número 10, con buen golpe de pelota, en movimiento y a balón fijo", declaró en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Hace tiempo no lo veo jugar y no sé cómo ha sido su último rendimiento, no tengo la menor idea, pero es un futbolista de mucha jerarquía y calidad", señaló el ex técnico de los "albos".

Marcelo Espina bajó el perfil a las declaraciones que Morales hizo en el pasado, sobre su intención de no llegar a Colo Colo por estar vinculado a Universidad de Chile, diciendo que a veces los jugadores dicen este tipo de frases para quedar bien con los hinchas.

"Los futbolistas tienen a veces ese tipo de declaraciones y que luego pasan, no le veo mucha trascendencia a ese tipo de situaciones. Son momentos... a veces el futbolista lo dice hasta por compromiso para quedar bien con el público. Para mí no es relevante el pasado ni lo que se haya dicho", expresó.

"Todo eso se revierte entrenando bien, jugando bien. El tiene la calidad suficiente para tener una buena temporada en Colo Colo", insistió para luego comparar a Morales con Macnelly Torres, quien estuvo cerca del cuadro "popular".

"La posición en el campo es la misma, pero son características distintas. Macnelly es más pasador, de hacer jugar. Ha tenido muy buenas temporadas y ya jugó en Colo Colo, conoce el paño, pero hay que ver el tema económico; Macnelly es de la selección colombiana, lo hace habitualmente como titular, pero la posición en el campo es la misma, sin dejar de lado que los dos son muy buenos futbolistas", apuntó.

Colo Colo jugará este miércoles un amistoso ante Atlético Cerro de Uruguay, desde las 20:00 horas (23:00 GMT), en un partido en el cual existe la opción de ver en acción durante algunos minutos al ex Huachipato y U. de Chile.