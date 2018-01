Marcelo Espina: Tengo información de que Marcos Angeleri firma el viernes en Colo Colo

El ex capitán de Colo Colo Marcelo Espina conversó este jueves con Al Aire Libre en Cooperativa y aseguró que el defensor argentino Marcos Angeleri viajará el viernes a Chile para cerrar su fichaje en Colo Colo.

El ahora comentarista de la cadena internacional ESPN dijo que "hablé con el chico que cubre San Lorenzo para nosotros (Nicolás Hueto) y me contó que Angeleri fue entrenar hoy, pero que habló con un dirigente de San Lorenzo y le manifestó que estaba todo hecho, que solo demoró el vuelo y que viaja mañana (viernes)".

Esto se contrapone con la información de que la llegada del jugador al cuadro albo se había caído por el supuesto accidente de uno de sus hermanos. Incluso, el ex mediocampista aseguró que la situación nunca sucedió.



"Creo que no hubo accidente, por eso me empecé a interiorizar. Según nuestro periodista no hubo ningún tipo de accidente. Es más, el dirigente de San Lorenzo se reía, porque cuando le comentaron se cuestionó si habrán hablado con otro Angeleri", dijo Espina.

De esta forma, Angeleri se transformará en el segundo refuerzo del "Cacique", uniéndose a Brayan Cortés como las nuevas caras albas de cara a la Copa Libertadores, el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

Los albos, en tanto, inician este viernes su temporada enfrentando a Santiago Wanderers, por la definición de la Supercopa de Chile. El duelo está pactado para las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Nacional y podrás seguirlo a través de la cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y Cooperativa.cl.