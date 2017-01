Mark González: Colo Colo es el mejor equipo para retomar mi nivel y volver a la selección

Colo Colo presentó oficialmente este miércoles a Mark González como su primer refuerzo para el Torneo de Clausura y la Copa Libertadores 2017, asegurando que el Cacique es el equipo ideal como para lograr retomar su nivel y poder regresar a las convocatorias de la selección

"Colo Colo es el mejor equipo como para retomar mi nivel y volver a la selección, que es lo que quiero. Se abrió la opción de venir y no lo pensé dos veces", aseguró el futbolista en su primera conferencia de prensa.

En cuando a su forma física, el jugador aseguró que "siempre me he sentido bien donde he estado. Lógicamente al igual que Esteban Paredes, requerimos quizás de una carga especial, un tratamiento especial. Pero eso no quiere decir que uno sea un jugador que no pueda rendir. El equipo está tomando precauciones con nosotros y habla bien de ellos al querer tenernos al 100 por ciento".

Al respecto, demintió que su salida prematura de Sport Recife fuera por problemas físicos. "No fue por lesión. Lamentablemente por contrato no puedo entrar en detalles. Rescindí por razones futbolísticas, me da lata hablar. Fue una experiencia mala dentro del fútbol. Se llegó a un mutuo acuerdo y rescindimos y opté por volver a Chile a entrenar, desde ahí no he parado", expresó.

Elogios para Pablo Guede

Consultado sobre lo que le pide Pablo Guede, su nuevo entrenador, aseguró que aún no hablan "específicamente las cosas, pero todos saben lo que puedo aportar al equipo. Hay una competencia en el plantel, pero trabajaré para aportar. Trabajaré duro para dar el máximo y que Colo Colo pueda dar el máximo".

Aún así, sólo tuvo buenas palabras para el adiestrador argentino. "Pablo Guede es un entrenador de estilo europeo. Atrevido a la hora de atacar, es un técnico diferente", aseguró.

Su pasado en la UC

Mark González también se refirió a su pasado identificado con Universidad Católica, reiterando que no estaba esperando una oferta desde San Carlos cuando apareció lo de Colo Colo.

"Esto es un trabajo. Si Católica no me quiere no me voy a quedar sin trabajar. Hoy estoy en Colo Colo y feliz, voy a dar lo mejor. La mejor forma de ganarme a la gente es jugando bien, aunque sé que va a costar", apuntó.

Pese a esto, el jugador que aseguró que es "súper natural que los hinchas de la UC estén en contra mío ahora mismo", admitió que "celebrar un gol se vive en el momento, pero por respeto yo creo que no".

En cuando a los supuestos dichos en los que aseguró que no jugaría por Colo Colo, dijo: "Sólo me acuerdo haber dicho que no le cerraría las puertas a ningún equipo".

González aseguró que con Universidad de Chile sólo hubo "un acercamiento de (Carlos) Heller. Yo estaba en la hípica y él estaba ahí. Se me acercó, mostró su interés. Pero después no hubo más y no se concretó nada".

Finalmente contó qué camiseta eligió y por qué: "Voy a usar el número 3 porque lo usé en Real Sociedad, donde tuve los mejores seis meses de mi carrera".