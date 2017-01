Martín Rodríguez: Espero que en Colo Colo algún día comprendan mi decisión

El volante de Cruz Azul Martín Rodríguez publicó un sentido mensaje a modo de despedida de Colo Colo, club que dejó en medio de las negociaciones para renovar su contrato, señalando que "las oportunidades se dan una sola vez en la vida".

"Quiero agradecer a la institución más popular de Chile", escribió el ex Huachipato en su cuenta de Instagram, agregando que el "Cacique" le entregó "la oportunidad de vivir unos años maravillosos e inolvidables en el cual crecí como persona (sic)".

"Quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los trabajadores del club", prosiguió el nacido en Diego de Almagro.

"Quizás las cosas no se dieron de la mejor manera, pero a veces las oportunidades se dan solo una vez en la vida", apuntó Rodríguez.

"Me voy agradecido totalmente de todo el cariño que me mostraron en el momento, sé que hoy están dolidos por mi decisión. Espero algún día me comprendan. Ante todo, muchas gracias a todos. Abrazos", finalizó.