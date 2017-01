Meneses replicó sobre el caso de Claudio Baeza: Si juega o no es decisión del entrenador

El director deportivo de Colo Colo, Oscar Meneses, se refirió a la continuidad de Claudio Baeza y desmintió que en su declaración anterior al respecto haya insinuado que dejarían sin jugar al futbolista en caso de no querer renovar. Además, se mostró confiado en que las negociaciones llegarán a buen puerto.

"Con Claudio Baeza estamos todavía negociando, con la confianza de poder llegar a un acuerdo. El fin de semana se juntó con el presidente (Aníbal Mosa) que está haciendo las gestiones. Se trata de una extensión de contrato, porque a él le restan seis meses, pero queremos que se quede por dos o tres años más. Son negociaciones largas, pero el jugador también está tranquilo", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Con respecto a sus dichos, apuntó: "Es súper interpretativo lo que yo dije. Luego de eso partieron diciendo que no iba a jugar más, se llegó a decir que no lo íbamos a inscribir o que no iba a entrenar más, todo eso salió en los medios y es de una falsedad tremenda".

"Yo dije que si él negociaba como jugador libre Colo Colo debía tomar decisiones deportivas, pero en el sentido que debe armarse para el futuro. Lo otro es interpretación o insinuación. Tengo una buena relación con el jugador y él está tranquilo", agregó.

Meneses, además, recordó un episodio de su pasado en Audax Italiano, cuando sí resolvió dejar sin jugar a un futbolista. "Lo que pasa es que se empezó a vincular un tema mío con Lucas Domínguez de siete años atrás, que no tiene nada que ver con esto. Estoy muy tranquilo, si se interpretó de esa forma lo que dije, no puedo hacer nada", indicó.

Finalmente, apuntó: "Si juega o no es decisión del entrenador. Si yo sé que no contaré con Baeza, en seis meses tenemos que ver qué acciones vamos a tomar, si vamos a traer otro jugador y qué características necesitamos. Siempre la decisión con Claudio fue que él va a jugar porque es un jugador importante para el club".

Revisa aquí las declaraciones de Meneses del pasado 23 de diciembre: