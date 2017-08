Octavio Rivero da vuelta la página: Me enfoco en Colo Colo, un gigante de Latinoamérica

El delantero uruguayo de Colo Colo Octavio Rivero dio vuelta la página respecto a su frustrada salida del cuadro albo, asegurando que ahora le toca enfocarse al 100 por ciento en un club al que considera un "gigante de Latinoamérica".

"Lamento lo que ha sucedido las últimas horas, creo que no fueron las formas adecuadas de tratar el problema", comenzó su publicación en Instagram sobre sus entredichos con la diregencia de Blanco y Negro por no poder emigrar a Belgrano de la Primera División de Argentina.

"Hoy me enfoco como siempre, en un 100 por ciento en Colo Colo, un gigante de Latinoamérica por historia y su gente. El futuro ya se vera. Arriba Colo Colo", sentenció el atacante "charrúa".

El futbolista que no estuvo presente en el duelo en que los albos vencieron por 3-1 a O'Higgins, pero que deberá cumplir dos años de de contrato en Macul aseguró a Al Aire Libre en Cooperativa estar "dolido y molesto porque me dijeron una cosa y luego me mintieron, eso es lo que más me duele".