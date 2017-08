Octavio Rivero: Estoy dolido y molesto porque me mintieron en la cara

El delantero de Colo Colo Octavio Rivero dijo que se encuentra "dolido" porque le "mintieron en la cara" en relación a su frustrada salida de los "albos" hacia Belgrano, tras la cual se quedará a cumplir los dos años de contrato que restan con el "Cacique".

"Estoy dolido y molesto porque me dijeron una cosa y luego me mintieron, eso es lo que más me duele", declaró el uruguayo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Por eso tomé esta decisión de cumplir los dos años de contrato y me lo dijeron de parte del club, estoy contento, feliz con el contrato que firmé. Lo que sí puedo decir es que luego veré cómo sigue todo", indicó.

De acuerdo a lo que señaló su representante, Federico Pamparatto, Aníbal Mosa cambió a última hora las condiciones que puso en un comienzo para que Rivero se fuera a Belgrano, lo que le hizo quedar fuera del duelo con O'Hggins debido a que no se sentía en condiciones de aportar al equipo.

"No quiero hablar mucho del tema, puedo decir que dijeron una cosa y luego lo cambiaron, en la cara y eso me duele. Es la principal causa de hoy estar así. Imagínate que te mientan en la cara y luego tienes que seguir confiando en esa persona, es muy difícil. El contrato está firmado, nadie va a cambiar lo que firmé y cumpliré contrato los dos años", apuntó.

"Yo le dije a Pablo que me sentía mal, estoy deprimido, no tengo la cabeza para jugar este partido, no quiero perjudicar a mis compañeros, al club, a los hinchas y a todos. Puede pasar cualquier cosa, cuando está la cabeza en cualquier lado es muy difícil", sostuvo sobre su comentada ausencia frente a los rancagüinos.

"Es difícil, porque uno siempre planea cosas y sueña con cosas que a veces porque una persona no cumple con su palabra, cuesta seguir adelante, porque imagínate que si una persona dice una cosa y después la cambia es difícil seguir confiando", insistió.

Luego, el ex O'Higgins recalcó que tiene "dos años más en el club, lo voy a cumplir de todas maneras. Me debo al club, estoy contento con lo que firmé".

"No hablé con ningún agente de Belgrano, lo hizo mi representante. Sabía que tenía los dos años de contrato, me lo comunicaron. Estoy feliz de cumplir el contrato, no me voy a mover de Colo Colo en dos años. Se me cerró una puerta de poder irme", finalizó.