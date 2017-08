Octavio Rivero: No acepto que me falten a la palabra

El delantero de Colo Colo Octavio Rivero apuntó directamente a que Blanco y Negro incumplió su palabra en relación a su frustrada salida del conjunto "popular", que le dejó fuera del partido de este domingo ante O'Higgings.

En una publicación de su cuenta de Twitter, el uruguayo escribó que le agradece a su "familia que siempre me inculcó los valores como la lealtad, respeto, y sobre todas las cosas la honestidad. Puedo ir siempre con la verdad, mirando a todo el mundo a la cara, hay otros que no".

"Hay formas de manejar las cosas y me parece que no es justo lo que me hicieron. Con el cuerpo técnico no tengo ningún tipo de problema, al contrario, con toda la situación, ellos siempre me apoyaron y generamos un vínculo mucho más fuerte, el cual le agradezco", aclaró, dejando en evidencia que el problema es con la dirigencia del "Cacique".

"Busqué mi salida por diversos motivos, los cuales en su mayoría fueron resueltos, pero pasaron a segundo plano luego de que se perdió la confianza", señaló.

"El club tiene derecho a decir que sí o decir que no a una propuesta y eso lo acepto, pero lo que no acepto por mis principios es que me falten a la palabra".

La publicación de Rivero: