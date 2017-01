Oscar Meneses: Confío en que la próxima semana se resuelva nacionalización de Ramón Fernández

Tras la presentación oficial de Mark González, el director deportivo de Colo Colo Oscar Meneses se refirió a diversos temas sobre el presente del cuadro albo, asegurando que uno de los temas claves, y que tiene directa relación con la llegada de refuerzos, se puede concretar la próxima semana. Se trata de la nacionalización de Ramón Fernández.

"Yo tengo confianza y espero que la próxima semana pueda entrar a La Moneda y ahí se pueda aplicar el decreto para que el jugador obtenga la nacionalidad. Si bien es cierto que nosotros tenemos hasta el 9 de febrero porque es la fecha límite, quisiéramos tener la opción de ocupar esa posibilidad de traer a algún extranjero si se requiere", aseguró el directivo.

Esto debido a que esperan contar con el colombiano Macnelly Torres y eventualmente con el peruano Christofer Gonzales, quien está siendo evaluado por Pablo Guede.

Sobre el "cafetero", contó: "Macnelly no tiene cláusula, quien salió a decir eso es un amigo de él. Pero yo hablé con Torres y me dijo que la cláusula por tres millones no existe. Vamos a seguir avanzando y si logramos traerlo feliz".

En cuanto a Gonzales, advirtió que el jugador "pasa por una evaluación que Pablo hace. Jugó muy bien en Perú, preguntó si el jugador era de Colo Colo y pidió que lo trajéramos para conocerlo. En el mejor de los escenarios si se nacionalizan Ramón y Julio (Barroso) podemos traer a Gonzales y Macnelly. Por ahora se está ganando su espacio".

Meneses, además, agregó que "con Julio (Barroso) tengo un poco más de duda de poder sacarla ahora (la nacionalización), pero también nos han informado que se pueda llegar a dar. Con Ramón tenemos una última entrevista con la PDI este jueves, creo, ya para estar listos la próxima semana".

El defensor, en tanto, subió a su cuenta de Twitter una imagen mostrando avances de los trámites que lleva a cabo. "Seguimos avanzando. Va quedando menos. Les comparto un mail de Extranjería", publicó.

Seguimos avanzando!!, va quedando menos. Les comparto un mail de Extranjería pic.twitter.com/nSsV8mfQmR — Julio Barroso (@JulioBarroso5) January 4, 2017

La continuidad de Baeza

El director deportivo de Colo Colo, además, tuvo palabras para la continudad de Claudio Baeza, asegurando que están negociando y desmintió que en caso de no fructificar castigarían al jugador impidiéndole jugar.

"Con Claudio Baeza estamos todavía negociando, con la confianza de poder llegar a un acuerdo. El fin de semana se juntó con el presidente que está haciendo las gestiones. Esta es una extensión de contrato, porque a él le restan seis meses. pero queremos que se quede por dos o tres años más. Son negociaciones largas, pero el jugador también está tranquilo", expuso.

Además, comentó: "Es súper interpretativo lo que yo dije. Se partió diciendo que no iba a jugar más, se llegó a decir que no lo íbamos a inscribir o que no iba a entrenar más, todo eso salió en los medios y es de una falsedad tremenda".

"Yo dije que si él negociaba como jugador libre Colo Colo debe tomar decisiones deportivas, para armarse para adelante, lo otro es interpretación o insinuación. Tengo una buena relación con el jugador y él está tranquilo", agregó.

Finalmente, aclaró que "siempre la decisión con Claudio Baeza fue que él va a jugar porque es un jugador importante para el club".

El interés por Lanaro

Finalmente, Oscar Meneses se refirió a las negociaciones para contar con Germán Lanaro. "Guede dirigió a Germán en Palestino, lo conoce y lo solicitó. Hicimos la gestión con Universidad Católica para poder traerlo, pero no lo quieren soltar. Aunque estamos negociando, nosotros no queríamos que Martín Rodríguez se fuera, pero pasó igual", indicó.

"Tenemos una gran relación con José María Buljubasich y Juan Tagle. Esto es así. Estamos siendo tan transparentes que lo digo acá", sentenció.