Oscar Opazo: No se explica de dónde sacan que Colo Colo es un equipo defensivo

Oscar Opazo, lateral de Colo Colo, salió al paso a las diversas críticas sobre el planteamiento del técnico Pablo Guede en los partidos del Torneo de Transición.

En conversación con Los Sospechosos de Cooperativa, el ex Santiago Wanderers comentó que "no se explica de dónde sacan que Colo Colo es un equipo defensivo", argumentando que "hace cuatro partidos no nos hacen goles, entonces no nos pueden decir defensivos en ese aspecto".

"Nos hemos convertido en un plantel sólido. Da gusto ver correr a los referentes como Jaime Valdés, Esteban Paredes o Jorge Valdivia", añadió.

Opazo también comentó que dentro del "Cacique" están felices por los resultados que los tienen como uno de los líderes del campeonato, agregando que "aún quedan fechas importantes en las cuales debemos sacar los puntos necesarios para lograr nuestro objetivo".

Colo Colo visitará a Deportes Temuco este sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio "Germán Becker" por la undécima fecha del Transición.