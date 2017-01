Pablo Guede: Ante Botafogo viene el momento de la verdad

Pablo Guede, técnico de Colo Colo, resaltó que la estrategia ante Lanús sirvió para llevarse la victoria en la "Noche Alba", pero que este escenario será totalmente distinto a cuando enfrenten a Botafogo en la Copa Libertadores, por lo que aseguró que "ahora viene el momento de la verdad".

"Tengo seis días para trabajar el duelo ante Botafogo. Ante ellos el encuentro será diferente a todos los amistosos. Son muy buenos de contragolpe. Debemos encontrar la forma de atacar y hacerles daño", explicó, insistiendo que serán "un rival muy difícil".

El estratega también se mostró visiblemente molesto con la prensa por los rumores que situaban a Octavio Rivero fuera del club.

"Inventan cosas que no son ciertas. Le tuve que decir a Octavio que era mentira su partida. No voy a echar a ninguno de los extranjeros, tal como dije en el pasado", replicó.

Del mismo modo, indicó que desconoce si llegarán más refuerzos, al ser consultado sobre Fernando Meza, y manifestó su deseo para que Claudio Baeza se quede en el equipo.

"Creo que no hay ninguna posibilidad de que Claudio se vaya. Espero, es un deseo. No quiero que se vaya", sostuvo, aunque endosó presión al volante reconvertido en defensa al decir "no creo que Claudio nos vaya a dejar tirados".

El choque entre Colo Colo y Botafogo está programado para el 1 de febrero en Río de Janeiro y podrás seguirlo con la cobertura de Cooperativa.cl.