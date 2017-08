Pablo Guede aseguró que no renunciará a Colo Colo

El director técnico de Colo Colo Pablo Guede aclaró que no renunciará a su cargo, sea cual sea el resultado del Superclásico del domingo ante Universidad de Chile, pues cree que no puede "dejar tirados" a los jugadores y dirigentes que lo apoyan.

"Lo que creo que más vale de todo es el apoyo de los futbolistas, y no sé si quieres preguntar si voy a renunciar o no dependiendo del resultado", le dijo el argentino a un periodista presente en la conferencia de este jueves.

"No lo voy a hacer", señaló de forma enfática. "Estos jugadores se merecen todo y yo no los voy a dejar tirados, lo mismo de los directivos que me están apoyando constantemente".

"Son muchos los motivos que tengo para no renunciar. Ya cometí el error de irme de un club grande como San Lorenzo", agregó el ex DT de Palestino, quien insistió en que "me motivan muchas cosas... ¡es Colo Colo!.

El rival

Guede también dijo que la U tiene individualidades que le harán preocuparse, pues "saben a lo que juegan", pese a que expresó que "no miro al rival. Estoy centrado en el trabajo que tenemos que hacer".

"Estos son los partidos únicos, ningún partido es parecido al anterior. Por eso mueven lo que mueven", comentó para luego indicar que "es el eterno rival, el partido que todos quieren ganar. Es especial por el marco que se genera, por la gente, nos jugamos mucho".

"Es un partido especial, que mucha táctica no puedes plantear por todo lo que genera. Nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego. La presión la siento normal, porque es Colo Colo, el club más grande de Chile y sé todo lo que implica", cerró.

Por último, Guede señaló que le gustaría un "arengazo" previo al partido: "Vivir acá lo del 'arengazo 'es espectacular. Me encantaría que permitieran hacerlo acá en el estadio".

El partido se jugará el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Monumental.