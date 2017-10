Pablo Guede: "El campeonato no se definirá hasta la última fecha"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, aseguró este jueves que el título del Torneo de Transición no se definirá sino hasta la última fecha y que los cinco clubes que están en la pelea en la actualidad estarán inmiscuidos hasta el final.

En conferencia de prensa en el Estadio Monumental, Guede expresó que "todos somos rivales. Ninguno tiene partidos fáciles y todos podemos perder puntos en cualquier momento. El campeonato no se definirá hasta la última fecha. Los cinco equipos que estamos arriba vamos a llegar a la última jornada peleando todos".

Respecto al encuentro ante Deportes Temuco, por la undécima fecha del campeonato nacional, el entrenador albo aseguró que "tenemos que ir a hacer nuestro partido. Es una salida muy complicada, porque es un equipo muy serio a la hora de defender y salen muy rápido a la contra".

"Tienen jugadores determinantes y es un equipo que no se desarma en defensa, que solo le han marcado dos goles en su estadio, así que tenemos que hacer un gran partido para sacar la tarea adelante", añadió.

En cuanto al estado de Esteban Paredes y Jaime Valdés para el duelo, expresó que "Paredes está siendo evaluado día a día. Se está recuperando y hay que llevarlo de a poco. Es un problema complicado, pero creo que va a estar bien. A Jaime lo esperaré hasta el viernes. Veré si tiene la evolución positiva que viene teniendo para ver si será de la partida".

¿Equilibrio en el fútbol?

En cuanto al estilo de juego que presenta Colo Colo en la actualidad, Guede dijo que "cada uno lo ve como puede y quiere. Esto es fútbol, todos pueden opinar y nadie tiene la verdad. El mismo argumento que tienen para alabar a unos, pueden criticar a otros. Tengo claro a lo que juega Colo Colo y lo más importante es que digan que el club juega a algo".

"Estamos muy sólidos en la parte defensiva. No solo porque no recibimos goles, porque hay muchas maneras de hacerlo, sino porque no nos están llegando claridad y nosotros sí lo hacemos en el arco contrario. El otro día tuvimos ocho situaciones de gol clarísima, recuperando muchas pelotas en campo rival. Eso hace que el trabajo realizado en la semana se vea reflejado en el día del partido", complementó.

Luego, Guede fue consultado si cree que tiene un juego equilibrado, a lo que replicó: "No creo en el equilibrio del fútbol. Para mí, este deporte es de desequilibrio. Si lo logras, anotas un gol, pero si sufres de ello, te pueden convertir. Nosotros llegamos a una organización defensiva muy ordenada, donde hacemos una presión intensa donde nos conviene para recuperar la pelota y luego atacamos con la mayor cantidad de gente posible por cada momento".

El posible partido con Boca

En cuanto al posible partido amistoso ante Boca Juniors en el largo descanso que se tomará el Transición en noviembre, Guede le puso calma al tema, expresando que solo espera jugar dos partidos para no perder ritmo.

"No está confirmado el partido con Boca. Yo quiero jugar, si puedo, dos partidos. El trabajo que tengo pensado no variará por el rival. Lo que quiero es que sigan algunos futbolistas manteniendo el ritmo, otros tomando forma y otros que ni jueguen".

"Si es Boca será un rival atractivo. Pero, para mi objetivo para esas dos semanas de descanso, el oponente carece de importante", agregó.

Finalmente, el DT manifestó que "estamos enfocados solamente en el partido ante Temuco. Hay que tratar de ganar, hacer el mejor partido que podamos para seguir peleando el campeonato, que es el gran objetivo de este semestre. Hay que salir campeón. Todo lo que nos rodea esperamos que siga con la calma que llevamos hasta ahora y que no exista algún problema".

El choque entre Deportes Temuco y Colo Colo abrirá la 11ª jornada del Transición y se disputará el sábado 28, a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT), en el Estadio "Germán Becker".