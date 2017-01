Pablo Guede: "¿Más refuerzos? No, no pienso traer a nadie más"

Pablo Guede, técnico de Colo Colo, aseguró tras la victoria sobre Cerro de Montevideo que no quiere más refuerzos en el club, y que el plantel "es lo que hay".

"No evaluaré a nadie ni traeré a nadie. No quiero a nadie más. El plantel es lo que hay y es lo que tenemos", expresó el trasandino. Del mismo modo, no quizo referirse a las negociones para retener a Claudio Baeza, sólo diciendo que "se nos fue Beausejour, Martín y ahora Claudio. No quiero decir nada".

Respecto al enfrentamiento contra los uruguayos, recalcó que "hoy terminamos un trabajo físico y apartir de ahora tenemos que empezar a buscar las sociedades de juego. Los jugadores están cansados, venimos de dos doble turnos seguidos".

"Queremos comenzar a tener ese ritmo de jugar 90 minutos, parar dos días y volver a jugar. Este partido estuvo bien, pero valorarlos futbolísticamente no sería objetivo. Dentro de lo planificado en el apartado físico respondieron por sobre las expectativas. Hoy terminaron bien el trabajo", añadió.

Sobre el rendimiento de Mark González, quien debutó y marcó un gol, no quizo profundizar, señalando que "hoy pretendía otra cosa. Cerramos un ciclo físico, le pedimos que corriera y lo hizo bien".

En la misma línea, también destacó la recuperación de Esteban Paredes. "El está evolucionando bien, corriendo más que en el partido anterior y esperamos que siga avanzando positivamente".

Finalmente, valoró el nivel mostrado por los juveniles y lamentó la lesión de Jorge Araya, quien se desgarró pasados los 10 minutos de partido.