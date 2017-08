Pablo Guede: Octavio Rivero es uno más que se debe ganar el puesto, como todos

El entrenador de Colo Colo Pablo Guede habló este jueves en conferencia de prensa y quiso dejar atrás el impasse entre Octavio Rivero con la dirigencia del club, manifestando que el uruguayo es uno más del plantel y debe ganarse el puesto nuevamente.

Consultado sobre el estado del delantero charrúa, Guede expresó que "debe entrenar de buena manera. Si lo veo bien, lo pondré y si no, no estará. Para mí, es uno más que se debe ganar el puesto, como todos".

Luego comentó que el problema, para él, fue "mucho menor del que ustedes creían. No era algo grave. No hay momento de paz en este equipo porque es el más grande de Chile".

Sobre Palestino, su próximo rival en el Torneo de Transición, comentó que vio la dura caída de los árabes ante Flamengo por 5-0 en Copa Sudamericana, pero aclaró que "no es para tener en cuenta porque puede pasar y más ante un equipo con Flamengo en su cancha. Fue un partido sin importancia".

Luego apuntó que el cuadro tetracolor es "un rival duro, siempre lo fue. Será un partido trabado, donde los dos equipos buscarán la victoria".

Eso sí, criticó la programación del encuentro: "No me molesta jugar el martes, pero no entendí por qué nos pusieron el martes al principio, y después nos colocaron el sábado (para la cuarta fecha). No lo entendí porque pudimos jugar el domingo tranquilamente, pero como no depende de mí poner los horarios, no me molesta. Acato lo que dicen y ellos sabrán por qué lo hacen de esa manera, aunque no me parece lógico".

Pasto sintético y recuperación del plantel

Respecto al pasto sintético del Estadio Bicentenario de La Florida, donde se jugará el duelo con Palestino, el DT argentino comentó que no es tema para ellos y que "jamás me quejé de la cancha en ningún lugar donde estuve. Son las canchas que tienen los equipos donde hay que jugar, todos deben jugar ahí y hay que hacerlo de la mejor manera posible".

En cuanto a la recuperación del plantel, manifestó que "pudimos dar, después de harto tiempo, dos días libres, para que puedan recuperarse. El miércoles trabajaron de manera diferenciada y hoy (jueves) ya están a la par del grupo. Todos hicieron el trabajo completo y estamos yendo por el buen camino".

"Todos están bien y están entrenando de una forma muy buena. Todos se están cuidando y recuperando de la forma en que pretendemos, en diálogo con ellos. Están todos metidos en tratar de estar lo mejor posible para disputar un puesto y eso me pone muy contento", complementó.

El partido entre Palestino y Colo Colo está pactado para el martes 15 de agosto, a las 16:00 horas (19:00 GMT), en el coliseo deportivo de La Florida, en el cierre de la tercera jornada del Transición.