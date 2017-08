Pablo Guede: Rivero me dijo que no tenía cabeza para jugar el partido

Pablo Guede le bajó el perfil a la polémica ausencia de Octavio Rivero en el partido con O'Higgins. El técnico, tras el triunfo de Colo Colo en Rancagua, remarcó que la situación "es más simple de lo que piensan".

"No quiero hacer un bombo donde no lo hay. Rivero ayer (sábado) me dijo que no tenía cabeza para venir a jugar el partido y eso lo respeto", aseguró el entrenador, añadiendo que no hablaría más del tema, para evitar malas interpretaciones de la prensa.

En la misma línea, afirmó que "más me molesta la ausencia de Iván Morales, convocado con la selección para preparar un torneo de 2019, que no tener a Rivero".

Pese a sus declaraciones, sostuvo que siempre Colo Colo tendrá "la mejor disposición" con las futuras convocaciones de jugadores albos en La Roja.

Respecto a las bajas, remarcó que fue complicado afrontar el compromiso, ya que el sábado "fue un día tremendo. Zaldivia no iba a jugar, pero todo cambió con las lesiones", reveló en el CDF.

"Es difícil, no tenemos delanteros. Paredes quedó tocado después del esfuerzo ante La Serena; Vilches lesionado, Salas fracturado y Morales con la selección", recalcó.

Por último, destacó el trabajo de Jaime Valdés y Jorge Valdivia, asegurando que ellos fueron la clave para resolver los problemas que vivió el equipo.