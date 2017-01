Pablo Guede: "Si quieren películas vayan al cine, porque con Mosa y Meneses estoy bárbaro"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, tras la victoria por 3-0 ante Club Sporting Cristal, se refirió al supuesto "malestar" que tendría con la dirigencia Alba por no traerle los refuerzos que él solicitó para afrontar la Copa Libertadores y el Torneo de Clausura.

"El que se quema con leche, ve una vaca y llora. El otro día fui sincero, hice los comentarios y montaron una novela espectacular, que lloraba, que estaba disconforme con Aníbal (Mosa). Para qué especulaciones. Con Aníbal y con Óscar (Meneses) mi relación es la mejor, el día que tengamos problemas me voy a ir y lo tienen claro. Discutimos, cambiamos opiniones y uno así crece. Si no estuviera tranquilo y conforme, no estaría acá", señaló Guede.

Además, cuando fue consultado sobre los refuerzo, el DT Albo dijo que "no voy a hablar". No obstante, siguió aclarando y puntualizando su situación con los dirigentes de Colo Colo, específicamente, con Fernando Meneses.

"Hablo todos los días con él. Quieren películas, vayan al cine, estamos bárbaro. Y sí, discutimos, pero es por el bien de Colo Colo, por el crecimiento que todos queremos. Voy a hablar de fútbol, porque así no se crean suspicacias ni mentiras".

También, se refirió a trascendental duelo ante Botafogo por la fase 2 de la Copa Libertadores, quienes han fichado a nueve jugadores para jugar la llave ante Colo Colo.

"No sé si es desventaja. No está en mis manos, son cuestiones de calendario también. Si perdemos será una desventaja y si ganamos, no les habrá servido de nada. Muchos jugadores nuevos no es fácil acoplarlos", resaltó.

Por último, se refirió al desempeño de los dos únicos refuerzos del Cacique, Mark González, quien sumó minutos en el duelo ante Sporting Cristal, y Pedro Morales, quien no fue citado al encuentro.

"A Pedro le falta y a Mark lo vamos a llevar de a poco. Él hizo toda la pretemporada y dejó de entrenar sólo un día por una infección en un dedo. A la mañana hizo 70 minutos, sumó 35 a la noche, más de un partido con un desgaste tremendo. Pedro hizo 90 a la mañana, hizo un gol, era una locura pero está bárbaro. Ahora le duele todo eso sí, pero los voy a llevar de a poco, que sumen trabajo, minutos y que se pongan al ritmo. Meterse en el ritmo de este equipo es complicado. Hay ideas automatizadas y les va a costar", concluyó.