Pablo Guede: Si seguimos por el camino y el club me apoya, no tengo por qué renunciar

El director técnico de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió a los cuestionamientos que despertó la pérdida de puntos de su equipo en las últimas fechas que le hicieron ceder el primer puesto del Clausura a falta de un partido. El argentino aseguró que tiene el apoyo del club y que no pretende renunciar.

"Eso es algo que lo tengo muy claro, lo hablé con quienes tenía que hacerlo y si nosotros seguimos por el camino y el club me apoya, no tengo por qué renunciar", apuntó a Fox Sport Radio Chile.

En cuanto a la baja en el nivel del equipo, aseguró: "No quiero poner excusas porque no es el momento, pero nosotros tuvimos un montón de problemas de distinta índole que nos mermaron en lo que queríamos".

"Todo lo que diga que pudo haber pasado puede sonar a excusa. Estamos a falta de un partido y es lo que hay, estamos un punto debajo de la U con un partido que nos falta para intentar revertir esta situación", agregó.

Respecto a los cuestionamientos por los cambios realizados el domingo contra Deportes Antofagata, apuntó: "Si la gente cree que perdimos los puntos por hacer los cambios mal, no soy quien para cambiar esa opinión. Yo soy autocrítico, pero cada uno ve el partido como puede".

"Sabemos que el hincha de Colo Colo apoya siempre y no es fácil que tengan una desilusión como la del domingo. Tienen derecho a manifestarse de la forma que quieren, el público es soberano en ese sentido", añadió.

Además, aseguró que las lesiones complicaron durante todo el torneo. "Este semestre hice muchos cambios por obligación y no porque quería, teníamos un equipo base que no pude volver a repetir nunca".

Guede también aseguró que "nos está costando reemplazar a Martín Rodríguez que lo hizo bárbaro la temporada pasada".

Lo que viene para los albos

El entrenador de Colo Colo, además aseguró que ante Cobresal tendrá "un partido complicado, ellos van a querer terminar de la mejor manera, son profesionales y querrán ganarnos, pero nosotros tenemos que intentar quedarnos con los tres puntos".

El ex DT de Palestino también fue consultado por los nombres de Nicolás Maturana y Leonardo Valencia que ya suenan como refuerzos. "No tengo idea y en este momento no me interesa. No podemos perder el foco es tratar de ganar el último partido para salir campeones. A partir del domingo o lunes habrá que ponerse a trabajar en eso", indicó.

Además, habló de un posible conflicto de interés por su representante Leonardo Cauteruchi. "En ese tema estoy súper tranquilo, no tengo nada que ocultar. Tiene sólo tres futbolistas y no trajo ninguno a Colo Colo. Cualquiera puede hacer acusaciones, pero cada uno con su conciencia, yo no puedo estar atento a eso y tomar decisiones a nivel personal por eso, es imposible que el club permita algo así", expresó.

Finalmente, desmintió tener problemas con el gerente deportivo Oscar Meneses. "Mi relación con él es la misma desde que llegué, discutimos y nos arreglamos, pero tenemos bien claro lo que queremos. No depende de mí que siga o se vaya. Creo que hay que seguir trabajando de la misma manera y si no obtenemos resultados hay que hacerlo más y mejor", sentenció.

Colo Colo jugará este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) frente a Cobresal en La Serena en un duelo que se jugará en simultáneo con el de Universidad de Chile ante San Luis.