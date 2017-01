Pedro Morales: Es importante ganar los clásicos y creo que celebraré si le marco a la U

El volante nacional Pedro Morales fue presentado este martes oficialmente como refuerzo de Colo Colo, ocasión en la que aseguró que se hace cargo de sus dichos contra cuadro albo cuando vestía la camiseta de Universidad de Chile, además de advertir que celebrará si le marca en el clásico a los azules.

En cuanto a los clásicos, aseguró que son importantes "no sólo para mí, sino que para el club. Creo que tanto para Colo Colo como para la U es un partido clave. Siempre es importante ganar los clásicos, sin duda que la rivalidad es tremenda"

Consultado sobre si celebraría un gol ante la U, dijo: "Creo que sí, dependiendo del momento del partido. Es la pasión que siento por el fútbol, si no para qué estoy acá. Son circunstancias, pero siempre me he caracterizado de ser una persona respetuosa y lo celebraré con respeto, ante Huachipato también, lo que nos mueve es nuestra pasión como futbolistas".

Además, se refirió a sus dichos asegurando que no jugaría en Colo Colo y sobre sus ganas de volver a Universidad de Chile. "No me voy a retractar de eso ni tampoco sobre lo que dije de que no vendría a jugar acá. Me hago cargo de esas cosas ya como persona profesional y grande del fútbol, fueron otras circunstancias de mi vida, otra etapa futbolística donde uno está en aprendizaje", apuntó.

"Queda como una enseñanza para nuevas generaciones, hablar de esa manera en ese momento quizás fue en un contexto de clásico, así que lo aclaro enseguida", agregó.

En cuento a un posible retorno a la U, advirtió: "Cuando estaba en Canadá, jugando en la MLS tenía esa expectativa a futuro, no se dieron las cosas, mis representantes seguramente habían trabajo esa posibilidad porque yo estaba en Concepción esperando la chance de firmar por algún club", indicó.

"Estoy feliz por la oportunidad que me dieron, es un gran club y quiero aprovechar la oportunidad, vengo con muchas ganas y la intensión de adaptarme rápido al equipo. Porque se nota la forma de trabajar, la intensidad y la idea que maneja Pablo Guede para afrontar la competencia nacional e internacional", añadió.

En ese mismo contexto, apuntó sobre las críticas que ha recibido en redes sociales que "seguramente la gente de Colo Colo, la U o Huachipato tienen derecho a comentar lo que quieran detrás de un teléfono o computador. No puede ser del gusto de todos y solamente estoy con la disposición de adaptarme y trabajar, eso pasa a segundo plano".

"Espero estar a la altura"

Pedro Morales, además contó que está "feliz de llegar a Colo Colo y tengo mucha expectativa de que me vaya bien en estos seis meses de intentar algo positivo con el club. Hay mucha expectativa y espero estar a la altura".

Además, elogió a Pablo Guede y su cuerpo técnico. "Llevo pocos días, pero me he dado cuenta de la forma de trabajar, las ganas que tiene, la pasión que siente por el fútbol y de las ganas que al equipo le vaya bien. Vine por la propuesta futbolística y las metas que tiene Colo Colo como club, tanto en la Copa Libertadores como en el campeonato", expuso.

"Vine a competir, estoy muy contento y agradezco nuevamente por la oportunidad de trabajar acá. Me encontré con un grupo súper amable en todo sentido y la verdad han sido súper amables estos primeros días", añadió sobre sus compañeros.

En cuanto a la función que espera cumplir en el equipo, contó que "dialogamos eso el lunes: La idea que tiene él (Guede) es utilizarme más retrasado y ser enlace. En Canadá jugué así y me sentía bastante cómodo".

El futbolista que confirmó que llega con un contrato por seis meses y que más adalente conversarán si éste se extiende, además indicó que usará "el número 14. Había sólo dos disponibles (el otro era el 16) además lo usé en Málaga y me trajo mucha suerte".