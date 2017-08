Pedro Morales: Guede se portó un siete conmigo, no seguí en Colo Colo por un tema dirigencial

El volante nacional Pedro Morales se refirió a su salida de Colo Colo, asegurando que no dio por un tema netamente dirigencial, pues el técnico, Pablo Guede, lo quería en el equipo, agregando que nunca habló con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

"Pablo se portó un siete conmigo, mis compañeros igual. Yo creo que se dio por un tema digerencial, yo nunca hablé con Mosa ni con la gente de Blanco y Negro, yo sólo hablé con Guede", dijo en el programa Todos Juegan de CDF.

El volante agregó además que "cuando se fue Esteban Pavez se abrió otra posibilidad y Pablo me dijo que quería aún más, pero seguramante por parte de la dirigencia no se le dio la opción".

"Tenía toda la intención de quedarme, pero no se dio y estoy agradecido de los hinchas por los mensajes de apoyo. No se dio en Colo Colo y vamos a ver qué pasa en el extranjero", agregó.

Respecto a su paso por el cuadro albo aseguró que "no llegué con la intención de ganar plata, por suerte me fue bien en el extranjero. Quería ganar títulos, pero no se dio".

"Nunca pude encajar en el sistema por las lesiones. Pablo siempre me tuvo en cuenta. Ante Cobresal me hizo jugar en una pierna y ganamos el partido, pero no se dio el otro resultado", complementó.

Finalmente, aseguró que lo "intenté todo y di lo mejor de mí cada vez que me tocó, pero tuve la mala suerte de lesionarme y eso me pasó la cuenta, el no haber hecho pretemporada y venir de jugar tres años en pasto sintético en la MLS".

Morales entrenó este miércoles junto al plantel de Colo Colo, a días del Superclásico en que los "albos" recibirán el domingo a Universidad de Chile.