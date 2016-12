Prensa española: Pablo Guede apareció como opción para asumir la dirección técnica de Málaga

El actual entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, apareció este jueves como opción para asumir la dirección técnica de Málaga de España, tras la destitución del hispano Juande Ramos del cargo en esta jornada.

Según informó el programa "El Partidazo" de la Cadena COPE en tierras ibéricas, Guede forma parte de las opciones que la dirigencia del elenco "boquerón" tiene para el cargo, donde también están el ex futbolista Salva Ballesta (ex Atlético Malagueño) y Sergio González Soriano (ex Espanyol de Barcelona).

Guede militó en el elenco blanquiazul en su época de futbolista. Entre 1997 y 1999, el argentino jugó en el cuadro malagueño, antes de partir a Elche. De hecho, su carrera como deportista la culminó en España, en UD Melilla en 2006.

Tras retirarse, debutó en la banca de Nueva Chicago de Argentina, en 2013. En 2014 llegó a Palestino, donde destacó por su juego ofensivo y buen planteamiento de partidos. En 2016 estuvo un semestre en San Lorenzo de Almagro, pero fue destituido tras perder el título del Campeonato 2016. Arribó al "Cacique" el 14 de julio de 2016 y obtuvo la Copa Chile, su tercer título como DT.