Presidente del CSyD Colo Colo: La absurda disyuntiva generada por Vial aporta poco a lo deportivo

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Fernando Monsalve, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa de la reunión de directorio que sostuvo Blanco y Negro en la que se aprobó la renovación de Esteban Paredes aunque con votos en contra del bloque comandado por Leonidas Vial, asegurando que estas disyuntivas aportan poco

"Entiendo que la dinámica es así en el último tiempo. Coincido en que poco se aporta desde la dirigencia cuando se dan estas disyuntivas tan absurdas a lo que se pueda gestar deportivamente", aseguró el dirigente respecto a lo que dejó la mencionada reunión en la que tres directores se opusieron a la renovación del goleador.

"Yo no participo en esas reuniones, pero por lo que conozco no es así (que el CSyD no escuche las propuestas y se cuadre con el bloque de Aníbal Mosa), es una justificación burda a un actuar inapropiado que no está a la altura de Colo Colo", expuso.

Por el contrario contó que "nosotros planteamos que se mantuvieran los precios de los últimos partidos y no pudimos lograrlo, pero la Comisión Gestión estableció una política de precios por primera vez, pero los señores (Jaime) Pizarro, Vial y (Alfonso) Gómez se opusieron sin siquiera escuchar la exposición".

Respecto a la acusación del bloque de Vial sobre supuestas anomalías en el contrato de Jorge Valdivia, Monsalve indicó: "Entiendo que no existe ninguna irregularidad, puedes no estar de acuerdo en los montos o el tiempo de duración, eso es legítimo. Pero entiendo que está todo revisado y no sólo por el presidente Aníbal Mosa. Si ellos no creen que un ídolo como Paredes o que llegara Valdivia o en que los colocolinos no tengan entradas baratas, es su postura y es legítimo".

Tenemos desencuentros con Mosa

Aníbal Mosa también apuntó que no están cuadrados en todos los temas con Aníbal Mosa y que las principales diferencias están en los "precios populares" que quieren conseguir para los socios.

"Tenemos algunos desencuentros, pero intentamos estar a la altura de Colo Colo. Funcionamos con un comité y presentamos nuestra postura. Tuvimos posturas diferentes con Paul Fontaine que representa a Aníbal Mosa porque creemos que están muy altos los valores de las entradas", expresó.

Además, agregó que "el cogobierno es un término mal utilizado porque hay cosas en las que tenemos diferencia y otras que no y respecto a eso votamos en el directorio".

Respecto al acuerdo que se firmó con Aníbal Mosa que significó respaldarlo para que fuese reelecto presidente, Monsalve aseguró que "para nosotros ha sido difícil, pero hay muchos que no entienden que votáramos a Mosa como presidente, pero hemos conseguido cosas: se suspendieron las demandas que nos tenían paralizados, hemos tenido accesos preferenciales para los socios, se han conseguido rebajas en las entradas y pasamos de 1.500 socios a cerca de 4.000".

Pese a esto, aseguró que tomaron la determinación correcta. "Los hechos reafirman que fue una buena posición, más viendo como actúan Vial y Pizarro hoy, eran en quienes no podíamos confiar", expresó.

Además, aseguró que "podemos criticar, pero no andamos actuando por abajo como históricamente lo ha hecho Leonidas Vial que piensa que todas actúan como él".

Consultado por la acusación de parte del bloque opositor sobre un presunto pacto de accionistas clase A. "Tenemos una acción preferente que nos da derecho a dos directores. Nosotros no tenemos ningún pacto de accionistas, hemos actuado por medio de un Comité que funciona por gerentes y ahí presentamos nuestras posturas. Nosotros no tenemos nada que temer y si el señor Vial tiene alguna queja que la presente en los organismos correspondientes", indicó.