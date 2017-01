Ramón Fernández: Esperamos sacar un buen resultado en Brasil ante Botafogo

El recién nacionalizado chileno Ramón Fernández afirmó que Colo Colo se encuentra en un buen nivel tras la exigente intertemporada, razón por la cual están ilusionados con lograr un buen resultado en la visita a Botafogo por la segunda fase de Copa Libertadores.

"Llegamos de la mejor manera, los amistosos salieron bien de acuerdo a lo que quería Pablo -Guede- y el cuerpo técnico. Tenemos unos días más para trabajar, pero llegamos muy bien, como equipo estamos sólido por momentos. Esperemos un buen resultado en Brasil y luego enfocarnos en el torneo", señaló de cara al desafío del próximo miércoles 1 de febrero en Rio de Janeiro.

"Estoy muy bien, con muchas ganas. He jugado bastante desde que estoy en Colo Colo. Hay que seguir de esta manera, es un grupo muy competitivo, todos quieren jugar, hay grandes jugadores y eso te demanda un nivel importante para mantenerte en el equipo", señaló sobre su presente en los albos.

"Hay un gran grupo, una rivalidad sana y eso hace que el equipo esté como está. Esperemos estos días trabajar como lo estamos haciendo y sacar un buen resultado en Brasil", insistió Fernández.

"En el fútbol siempre hay que corregir cosas y faltan otras. En cada partido Pablo nos pide cosas, jugamos como quiere él y el equipo se siente cómodo de alguna u otra manera. Siempre va a faltar algo, el fútbol no tiene lógica, pero trabajamos para que el equipo sea sólido", declaró.

La selección

El nacido en la provincia argentina de Formosa, quien también se mostró ilusionado con un futuro llamado a la selección.

"Sé que estar en la selección chilena demanda estar en un muy buen nivel en Colo Colo, pero es muy prematuro", indicó.

"Tengo muchos amigos en Chile, me han tratado muy bien en los lugares que estuve y obviamente que cuando se iba a dar, lo primero que piensan es eso -la selección-, pero con tranquilidad, soy un tipo muy tranquilo en eso, voy paso a paso. Primero quiero rendir acá, estar bien, y después se verá tranquilamente", argumentó el ex O'Higgins.

Ramón Fernández, que espera sacar su cédula de identidad chilena este viernes, afirmó que "lo mejor para mi carrera y mi vida era la nacionalización. Estoy contento es un paso muy importante".

El presente del plantel

Sobre el plantel del cuadro "popular", Fernández declaró que "no voy a descubrir a Justo Villar", luego de ser consultado por el golero que aún no recibe el alta médica. "Es un arquero de selección, importante para el grupo. Al igual que Paulo -Garcés-. Es una linda pelea".

También dijo que Fernando Meza, quien suena como refuerzo para el "Cacique", "es un gran jugador, lo enfrenté en Palestino", pero sostuvo que son los dirigentes los que saben "quién vendrá y quién es el mejor para el cupo. El que venga, lo recibiremos con los brazos abiertos".

Además, afirmó que Pedro Morales podrá revertir las críticas por su pasado en U. de Chile: "Siempre es lindo jugar con jugadores de la clase de Pedro, eso no depende de mí, lo va a decidir Pablo (Guede). Tiene las cualidades para ganarse a la gente, no solo de Colo Colo, del equipo donde juegue, tiene nuestro apoyo y creo que lo hará".

Ser chileno

Ramón Fernández ayudó a liberar una plaza de extranjero en Colo Colo al nacionalizarse y consideró eso como "un paso muy importante en mi carrera y vida personal, para mí y mi familia. Lo estaba esperando, ansioso, y si era para ayudar al club, bienvenido sea. Por ese lado, estoy contento".

En ese sentido, el ex U. de Chile contó que intenta "probar todas las comidas, ir a todos los lugares que pueda ir", pero reconoció abiertamente que le "gusta bastante el charquicán, a veces pido que me lo hagan. El terremoto no me gustó mucho".

"Tengo que aprender el himno, mi hijo lo sabe", complementó para luego referirse a los incendios forestales que afectan en estos momentos a nuestro país.

"Ya lo conversamos y habrá una iniciativa, en algunas horas se sabrá. Es una situación difícil, no creo que a la gente le llegue tanto lo que uno le dice, es una situación complicada que a nadie le gusta vivir, lo mejor es ayudar y rogar que pase rápido", cerró.