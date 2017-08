Ramón Fernández: Jorge Valdivia es uno de los que tiene que jugar siempre

El volante de Colo Colo Ramón Fernández dijo que Jorge Valdivia es un jugador que siempre debe estar en cancha, por lo cual descartó que tenga que pelear con él por un puesto en el equipo titular.

"No sé si pelear el puesto con el 'Mago', es difícil llegar a decir eso. El es un futbolista muy importante; para mi entender, es uno de los que tiene que jugar siempre, -entonces- no pienso eso de pelear el puesto con él", señaló el ex U. de Chile.

"Trato de estar bien en el día a día y de donde me toque estar, en la posición que Pablo elija, hacerlo de la mejor manera", sostuvo para luego contar que en sus años previos en nuestro país, nunca vivió una situación similar.

"En lo anímico, no me ha tocado estar en esta situación así desde que estoy en Chile. Es difícil, pero trato de entrenarme al máximo y cuando me toque, hacerlo muy bien", declaró.

Consultado sobre qué jugadores de Colo Colo pueden ser convocados a la selección chilena, Fernádez dijo que además de Valdivia y Esteban Paredes, Claudio Baeza también tiene merecimientos.

"-Valdivia- ha demostrado que puede estar tranquilamente. Hoy demostró que está jugando todos los partidos de buena manera, siendo figura, igual que el 'Tanque' -Paredes- y otro que me sorprende -que no esté- es Baeza, quien puede jugar en cualquier parte del mundo", señaló.

Por último habló acerca del interés que tienen desde Rosario Central por contar con Julio Barroso: "No sé qué pensará él. Recién me enteré que había un interés de Rosario Central y dependerá de él si tiene ganas de jugar en el fútbol argentino e irse de Colo Colo".

"Julio es un jugador que puede estar en cualquier lado. Está muy bien acá, es un referente del equipo, muy importante. Es un crack para mí, sería una baja importante, no puedo decir nada porque no he hablado con él", cerró.

Colo Colo recibirá a U. de Concepción este sábado en el Estadio Monumental, desde las 20:30 horas (23:30 GMT).