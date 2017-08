Raúl Ormeño, nuevo asesor de Blanco y Negro: Pablo Guede fue el gestor

El nuevo asesor de la Comisión Fútbol de Blanco y Negro, Raúl Ormeño, explicó que el técnico de Colo Colo, Pablo Guede, fue quien gestó su llegada al plantel del "Cacique" y además informó en qué consiste su cargo.

"Pablo Guede fue gestor de que me integre al cuerpo técnico, para él esas cosas le preocupan, como el Fútbol Joven, y lógicamente -también- Aníbal Mosa", dijo el ex jugador "albo" en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"-El cargo- consiste en que voy a opinar desde el punto de vista futbolístico en muchas cosas que se necesiten a nivel de Fútbol Joven y de plantel, y también en el aspecto social", sostuvo para luego detallar que "en algunos -casos- seré resolutivo, sobre todo en el tema de divisiones menores".

"Hay cosas en las que Pablo quiere que me meta, independiente del primer equipo, pero hay cosas que se van a ir arreglando", dijo y agregó que éste "es un cargo nuevo. Voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Estuve muchos años trabajando como gerente técnico, que tampoco tenía resolución, pero habían aristas donde me podía involucrar".

Consultado por la actitud de Jaime Pizarro por su asunción como asesor, Ormeño explicó que "me duele, porque es mi compañero y si no tiene capacidad para decir dos frases a favor o en contra mío, quiere decir que los años que fuimos compañeros no existieron".

En ese sentido, se refirió al ambiente que existe en el cuadro "popular", donde el bloque de Leonidas Vial se abstuvo de votar por la permanencia del astro Esteban Paredes.

"Hay tantas cosas por hacer en Colo Colo y en un ambiente que a veces se torna difícil trabajar. Estoy abocado a tratar de hacer lo que me corresponde, en beneficio del club. Es mi forma de enfrentar todo eso. Me pongo como objetivo que ojalá en Colo Colo existan más ex jugadores como yo que tienen capacidad para ser técnicos, preparador físico o desempeñar otro cargo", indicó.

Por último, dedicó palabras elogiosas para el entrenador Pablo Guede: "Veo que es un tipo fuerte, lo he conocido los últimos tres meses, que fue cuando se empezó a gestar esta posibilidad. Estuve en situaciones así, y más duras, y los técnicos tiemblan. Quizás es muy joven, pero lo veo fuerte en sus convicciones".