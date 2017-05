Se canceló venta de entradas para los hinchas de Colo Colo para el duelo ante Everton

Tras una reunión llevada a cabo entre Everton y el Gobernador de Valparaíso Jorge Dib, se determinó que para el duelo que este domingo animarán Everton y Colo Colo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) por la fecha 13 del Clausura sólo se venderán entradas para el público local.

Pese a que inicialmente se autorizó la venta de 500 boletos para la parcialidad visitante, a menos de 72 horas del encuentro la situación cambió sólo podrán asistir al encuentro los seguidores del elenco "ruletero" y quienes tengan entradas de cortesía.

Una de las razones por las que se determinó esta medida tiene que ver con la polémica originada por la modalidad de venta de entradas para los hinchas del Cacique que permitía la adquisición de un ticket por persona, además de la obligación de irse en buses dispuestos por Colo Colo en el Estadio Monumental, para la cual había que estar antes de las 07:00 horas en el recinto de Macul.

Esto provocó el repudio en redes sociales de la Garra Blanca, que calificó de "estúpida" la medida, y lanzando un amenazante: "Nunca olviden que tratan con la Garra Blanca".

Tras esto la autoridad decidió cancelar la venta para los hinchas albos y determinó otorgarle 100 entradas nominativas de cortesía al elenco de Santiago.

Al respecto, Jorge Dib aseguró que "no hemos autorizado la venta de entradas. Entendemos que el Estado Sausalito tienen algunas deficiencias relativas a seguridad como las vías de acceso, de evacuación y la separación de las hinchadas; lo que hace difícil organización un partido de esta complejidad".

"Con público de visita, un partido entre Everton y Colo Colo debiera calificarse como tipo A, pero en un estadio tipo C uno no puede garantizar las medidas de seguridad y legalmente tampoco tenemos las capacidades para autorizarlo", sentenció el gobernador.