Cristián Alvarez y las pifias de la hinchada: "Hay que ponerle el pecho a las balas"

Universidad Católica se resignó a un empate 1-1 con Huachipato pese a dominar el marcador hasta los 89 minutos. Tras el choque de ida por los octavos de final en Copa Chile, el "cruzado" Cristián Alvarez comentó el resultado y la reacción de la hinchada presente en San Carlos de Apoquindo, que no perdonó el dejar escapar nuevamente una victoria.

"No hay ningún factor psicológico, pero pierdes confianza. En la semana nos enfocamos para preparar el partido, nos dedicamos a analizarlo. No se nos está dando no más", dijo el defensa a CDF.

"Hay que aceptar las críticas y las pifias. Hay que ponerle el pecho a las balas. Si tengo que recibirlas yo, las recibo", aseguró.

Dentro del ánalisis, Alvarez destacó la ventaja hasta los instantes finales, pero queda pendiente "esa puntita que nos queda por ganar, o por proteger el arco".